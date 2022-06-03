ABD istihbaratından Putin açıklaması: Suikasttan kurtuldu, kanser tedavisi gördü

ABD tarafından yayımlanan bir istihbarat raporuna göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Nisan ayında ileri kanser tedavisi gördüğü ve bir ay önce bir suikast girişiminden kurtulduğu belirtildi.



Üç üst düzey istihbarat yetkilisinin yaptıkları açıklamada, Putin'in sağlığının Biden yönetimi tarafından yoğun bir inceleme konusu olduğunu ve gizli bir raporun kanser tedavisi raporlarını doğruladığını söyledi.



Kıdemli istihbarat yetkililerinden biri, "Putin'in duruşu güçlü ama artık mutlak değil" derken, “Kremlin'in içindeki sözler onun yönetimi sırasında hiç bu kadar yoğun olmamıştı, herkes sonun yakın olduğunu hissediyor” ifadelerini kullandı.



Ulusal İstihbarat Direktörü, ABD Hava Kuvvetleri ve Savunma İstihbarat Teşkilatı'ndan alınan kaynaklar, Putin'in sağlığının önceden inanıldığından daha ciddi olduğu konusunda hemfikir.



PUTİN’İN YORGUNLUĞU RUSYA’YA DA YANSIDI



İstihbarat yetkilileri, Ukrayna’daki savaşın dördüncü ayında Putin’in fiziksel yorgunluğunun Rusya'nın kendi yorgunluğuyla eşleştiğini söylediler.



Yetkililer, istihbarat değerlendirmelerinin de Mart ayında bir suikast girişimi yapıldığını doğruladığını söylüyor.



Kaynak, "Putin'in yabancı liderlerle çok az görüşmesi oldu" derken, “Putin'in izolasyonu böylece spekülasyon seviyelerini artırdı. Bu spekülasyon, Kremlin'den tekrar tekrar inkarlara yol açtı” diye konuştu.



LAVROV İDDİALARI YALANLAMIŞTI



Geçtiğimiz Pazar günü, Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, Putin'in hasta veya ölmek üzere olduğu dedikodularını yalanlamıştı.



Fransız televizyonuna verdiği demeçte Lavrov, "Başkan Vladimir Putin her gün halkın önüne çıkıyor. Onu ekranlardan izleyebilir, performanslarını okuyabilir ve dinleyebilirsiniz. Aklı başında insanların bir tür hastalık veya kötü sağlık belirtisi görebileceğini sanmıyorum” şeklinde konuştu.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sağlığıyla ilgili spekülasyonlar yaklaşık 3 aydır sürüyor.



Eski bir Sovyet casusu Putin'in Parkinson hastalığı olduğunu iddia ederken, bir başka iddiada ise Rus liderin tiroid kanseri olduğu söylenmişti.