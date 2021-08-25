ABD istihbaratının corona virüsün kökenine ilişkin raporu sonuçsuz kaldı

Dünya genelinde 4 milyonu aşkın kişiyi öldüren pandeminin kökenine ilişkin ABD istihbarat teşkilatları tarafından hazırlanan bir raporun önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor. Ancak, ABD medyasında çıkan haberlere göre, rapor bir sonuca ulaşamadı.



Wuhan'ı ziyaret eden Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) bir ekip, bu yılın başlarında açıkladıkları farklı bir raporda, hastalığın büyük olasılıkla bir pazarda satılan bir hayvandan bulaştığı sonucuna vardı. Ancak, on yıldan fazla bir süredir yarasalarda corona virüsleri inceleyen Wuhan Viroloji Enstitüsü'nün virüsün kazara sızmış olabileceği ihtimalini açıkça reddetmesi, bazı bilim insanları tarafından sorgulandı.

BİDEN 90 GÜN VERMİŞTİ



Biden, mayıs ayında ABD istihbarat teşkilatlarına verileri değerlendirmeleri ve virüsün kökeni hakkında "kesin bir sonuca ulaşacak " bir rapor hazırlamaları için 90 gün verdi.



Wuhan laboratuvarındaki birkaç araştırmacının Kasım 2019'da hastaneye kaldırıldığına dair istihbarat ve Çin'in laboratuvar teorisi hakkında kapsamlı bir soruşturmaya izin vermeyi reddetmesinin, Biden'in kararında etkili olduğu belirtildi.



Diğer taraftan, Haziran ayında, ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines, “corona virüsün kökenlerini bulmayı umuyoruz, ancak bu gerçekleşmeyebilir” diyerek bir sonuca varma olasılığının düşük olduğunun sinyalini vermişti.



BİLİM İNSANLARI YILLARCA ARAŞTIRMA YAPILMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR



Bununla birlikte, birçok bilim insanı, virüsün kökeni hakkında kesin bir sonuca varılmadan önce yıllarca araştırma yapılması gerektiğine inanıyor. Stanford Üniversitesi'nden bir mikrobiyolog olan David Relman, "Konuyu kapatmayı veya geri çekilmeyi düşünmemeliyiz, bunun yerine çalışmalarımızı hızlandırmalıyız" dedi.



Öte yandan istihbarat raporu, Biden'a teslim edildi. Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki, raporun kamuoyuna birkaç gün içinde açıklanacağını söyledi.

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