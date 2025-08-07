ABD istihbaratının zirve isminden itiraf: "Uzaylılara inanıyorum"

ABD'de Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) Tulsi Gabbard, yakın zamanda katıldığı bir podcast programında dünya dışı yaşam olasılığına inandığını kabul etti. Ancak hükümetin bu konudaki bilgileri hakkında fazla ayrıntı vermekten kaçındı.

ABD istihbaratına bağlı 18 kurumun başında bulunan Gabbard, aynı zamanda Başkan Donald Trump’ın istihbarat konularındaki en üst düzey danışmanı olarak görev yapıyor.

UZAYLILAR SORULDU

New York Post’un "Pod Force One" adlı podcast’inin son bölümünde sunucu Miranda Devine, Gabbard’a "Uzaylılar gerçek olabilir mi?" sorusunu yöneltti. Gabbard ise, "Kendi görüş ve fikirlerim var" yanıtını verdi.

Gabbard, "Bu görevde, neyi paylaşabileceğim konusunda dikkatli olmam gerekiyor" dedi.

Uzaylıların ve UFO'ların varlığına inanıp inanmadığının sorulması üzerine ise Gabbard, "Evet" yanıtını verdi.

İLERLEYEN DÖNEMDE ŞEFFAF BİLGİ SUNULACAK

New York Post’a göre Gabbard, şu an için bu konuyla ilgili konuşmaya hazır olmadığını, ancak ekibinin ilerleyen dönemde kamuoyuna şeffaf bilgi sunacağını belirtti.

Gabbard ayrıca geçen yılın sonlarında New Jersey semalarında görülen insansız hava aracı (drone) olaylarına da değinerek, bu konuda hala “çok sayıda cevapsız sorusu" olduğunu söyledi.

Hem Biden hem de Trump yönetimlerinden yetkililer, görülen nesnelerin aslında kişisel, profesyonel ve resmi uçuşların birleşiminden ibaret olduğunu öne sürmüştü.

ABD SEMALARINDA UÇAN ÇİN BALONU

Öte yandan Gabbard, 2023’te ABD üzerinde seyreden ve Çin’e ait olduğu iddia edilen casus balonla ilgili istihbarat topluluğunun “çok sayıda gizli bilgiye” sahip olduğunu söyledi.



Dönemin Başkanı Joe Biden, bir hafta boyunca ABD üzerinde uçtuktan sonra balonun Güney Carolina açıklarında düşürülmesi talimatını vermişti.



Gabbard, Çin balonuyla ilgili istihbarat topluluğunun ne bildiği konusunda daha fazla ayrıntı vermekten kaçındı.

