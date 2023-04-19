ABD: İsveç'in iki ay içinde NATO'ya üye olmasını umuyoruz

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsveç'in başkenti Stokholm'a yaptığı ziyaret sırasında konuştu.

Austin, "Yakında İsveç'i NATO'nun 32'nci üyesi olarak karşılamayı dört gözle bekliyoruz. Açık olmak gerekirse bunun Temmuz ayındaki zirveden önce olmasını umuyoruz. Müttefiklerimiz Türkiye ve Macaristan'a İsveç'in katılımını mümkün olan en kısa sürede onaylama çağrısı yapıyoruz" dedi.

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson da Temmuz ayında yapılması planlanan Vilnius Zirvesi öncesinde ülkesinin NATO'nun bir üyesi haline geleceğinden umutlu olduğunu söyledi.