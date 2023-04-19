ABD: İsveç'in iki ay içinde NATO'ya üye olmasını umuyoruz

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsveç'in başkenti Stokholm'a yaptığı ziyaret sırasında konuştu.
Austin, "Yakında İsveç'i NATO'nun 32'nci üyesi olarak karşılamayı dört gözle bekliyoruz. Açık olmak gerekirse bunun Temmuz ayındaki zirveden önce olmasını umuyoruz. Müttefiklerimiz Türkiye ve Macaristan'a İsveç'in katılımını mümkün olan en kısa sürede onaylama çağrısı yapıyoruz" dedi.
İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson da Temmuz ayında yapılması planlanan Vilnius Zirvesi öncesinde ülkesinin NATO'nun bir üyesi haline geleceğinden umutlu olduğunu söyledi.
İSVEÇ BAŞBAKANI: KARAR TAMAMEN TÜRKİYE'YE BAĞLI
Diğer taraftan, İsveç'in NATO'ya katılım süreci hakkında Aftonbladet gazetesine açıklamalarda bulunan İsveç Başbakanı Kristersson, Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onaylanmasına sevindiğini ifade etti.
Kristersson, "NATO'nun içinde olmadığımız için burukluğumuzu da bildirdim. Ülke olarak şu anda çok tehlikeli bir durumda yaşıyoruz, bunun anlaşılmasının zamanı geldi. Artık iş tamamen Türkiye'ye bağlı, Türkiye'nin vereceği karara da son derece saygı duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin, İsveç'in NATO üyeliğini onaylamamasını sorumuzca bir hareket olarak görmediklerini belirten Kristersson, "Çünkü 1 Haziran'da yürürlüğe girecek bir terör kanunu var, işte o zaman Türkiye'ye verdiğimiz sözleri yerine getirmiş olacağız." dedi.