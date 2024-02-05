ABD-Japonya ortak tatbikatı: Çin ilk kez "hayali düşman" olarak kullanıldı iddiası

ABD ve Japonya arasında sanal olarak yapılan askeri tatbikatta, Çin’in ilk kez "hayali düşman" olarak kullanıldığı iddia edildi.

ABD-Japonya ortak tatbikatı: Çin ilk kez "hayali düşman" olarak kullanıldı iddiası

The Japan Times'ın hükümet kaynaklarına dayandırdığını haberine göre, Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) ve ordusu arasında yapılan askeri tatbikattaki varsayımsal savaşta, Çin düşman olarak adlandırıldı.

Perşembe gününe kadar sürmesi planlanan bilgisayar simülasyonu tatbikatında, Tayvan'daki acil bir duruma müdahale senaryosu işleniyor.

Tatbikatın senaryosunun, Japonya gizlilik yasası kapsamında "özel bir sır" olarak sınıflandırmış olduğu belirtiliyor.

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