ABD kabinesinde Musk ve Rubio tartışması: Trump iddiaları yalanladı

ABD Basını, Donald Trump'ın kabine toplantısında tartışma yaşandığını iddia etti.



Kabine toplantısı hakkında bilgi sahibi kaynaklar, New York Times'a konuştu. Kaynaklara göre, toplantıda Hükümet Verimliliği Departmanı'nın başındaki isim Elon Musk ile Dışişleri Bakanı Marco Rubio tartıştı.



Musk'ın Rubio'yu, Dışişleri Bakanlığı'nda personel sayısını azaltmamakla suçladığı belirtildi.



Rubio ise bu çıkışa tepki olarak, Elon Musk'ın dürüst olmadığını ifade etti. "ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bin 500 kişinin erken emekliliğe ayrılmasının, işten çıkarma olarak sayılıp sayılmadığını" sordu. Musk'a "Yeniden işten çıkarma yapabilmesi için söz konusu kişileri tekrar işe almayı isteyip istemediği" sorusunu yöneltti.

TRUMP RUBİO'YU SAVUNDU



Habere göre tartışmaya son vermek isteyen ABD Başkanı Donald Trump, araya girerek Dışişleri Bakanı'nı savundu.



Trump, Rubio'nun harika bir iş çıkardığını söylerken, uğraşması gereken çok şey olduğunu ve sürekli seyahat ettiğini, dolayısıyla herkesin birlikte çalışması gerektiğini vurguladı.



Toplantıda Trump, Hükümet Verimliliği Departmanı'nın misyonunu desteklediğini ancak Musk'ın yaklaşımında biraz daha seçici olmasının zamanının geldiğini dile getirdi.



Trump ayrıca, artık sekreterlerinin yetkili olacağını, Musk'ın ekibinin ise sadece tavsiyelerde bulunacağını belirtti.