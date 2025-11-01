ABD-Kanada arasında reklam krizi: "Trump'tan özür diledim, alınmıştı"

Kanada Başbakanı Mark Carney, eski ABD Başkanı Ronald Reagan’ın yer aldığı ve tarifeleri hedef alan bir reklam nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump’tan özür diledi.

Trump, reklamı “sahte bir kampanya” olarak nitelendirerek Kanada ürünlerine yönelik gümrük vergilerini yüzde 10 artıracağını ve tüm ticaret görüşmelerini sonlandırdığını açıklamıştı.

Carney, Güney Kore’nin Gyeongju kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, “Başkandan özür diledim. Başkan alınmıştı.” dedi.

Carney, ticaret görüşmelerinin ABD “hazır olduğunda” yeniden başlayacağını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Trump, Kanada’nın Ronald Reagan’ın sesini kullanarak yayımladığı “tarife karşıtı” reklamı gerekçe göstererek iki ülke arasındaki tüm ticaret görüşmelerini iptal etmişti.



ABD Başkanı, söz konusu reklamın “yanıltıcı bilgiler içerdiğini” öne sürmüştü.