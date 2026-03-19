Ortadoğu'da gerilim hiç olmadığı kadar yüksek.

Dünya ekonomisinin can damarlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması Washington'ı alternatif adımlar atmaya zorluyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz'ü açmak için müttefiklerinden talep ettiği yardımı da bulabilmiş değil. Reuters haber ajansının haberine göre Trump binlerce ek askeri Ortadoğu'ya göndermeye hazırlanıyor.

Hali hazırda Japonya'dan sevk edilen USS Tripoli amfibi gemisi ve bu gemiyle birlikte 5 bine yakın asker sıcak bölgeye doğru yolda.

HEGSETH: BUGÜN YİNE EN GENİŞ SALDIRILARDAN BİRİ OLACAK

Hegseth, İran’daki hedeflerin planlandığı şekilde ilerlediğini belirterek, “İran’daki hedeflerimiz tam isabet ve plan doğrultusunda ilerliyor” dedi.

Bugün de İran’a yönelik en büyük saldırı paketlerinden birinin gerçekleştirileceğini söyleyen Hegseth, saldırıların yoğunluğunun artarak devam edeceğini kaydetti.

Hegseth, İran’ın yeni balistik füze üretme kapasitesinin en ağır şekilde darbe aldığını belirtti.

İran Devrim Muhafızları’ndaki üst düzey liderlik pozisyonlarına da değinen Hegseth, bu görevlerin “geçici” hale geldiğini ifade etti.

Ayrıca Hegseth, İran’a ait 11 denizaltının imha edildiğini belirterek, “İran onlarca yıllık devlet kaynaklarını füzelere drone'lara, vekil güçlere ve yeraltı tesislerine gömdü. Ancak biz onları dünyadaki hiçbir ordunun yapamayacağı kadar ezici bir güçle avlıyoruz.” diye konuştu.

HARK ADASI'NA HAREKAT YAPILIR MI?

ABD'nin başta Hark Adası olmak üzere bazı noktalara asker çıkarabileceği düşünülüyor. Ancak Washington yönetimi için böylesi bir harekat hem askeri hem de siyasi olarak çok riskli olarak görülüyor.

İran anakarasına çok yakın mesafedeki Hark Adası'na asker çıkarılması durumunda Tahran'ın direkt menzilinde olacakları ve bu durumun Amerikan askerlerinin hayatını büyük bir riske atacağı düşünülüyor.

Ara seçimler öncesi Trump'ın böylesi bir riski almasının mantıklı olmayacağı yorumları yapılıyor.

TÜM SEÇENEKLER MASADA, PENTAGON EK BÜTÇE İSTİYOR

Bir Beyaz Saray yetkilisi şimdilik bir kara harekatı kararı verilmiş değil ancak tüm seçenekler masada diyerek, böylesi bir harekatın tümüyle olasılık dışı olmadığına işaret etti.

Ancak Washington Post'ta yer alan bir habere göre Pentagon İran'a yönelik savaş için 200 milyar dolardan fazla ek bütçe istiyor. Beyaz Saray'ın bu ek bütçe için Kongre'den onay almasınınsa zor olduğu düşünülüyor.