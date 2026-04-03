ABD Kara Kuvvetleri Komutanı'na zorunlu emeklilik
03.04.2026 01:44
Son Güncelleme: 03.04.2026 01:58
Uzun bir süredir Savaş Bakanı Hegseth'in, Kara Kuvvetleri Komutanı Randy George'un istifasını istediği haberleri Amerikan medyasına yansıyordu.
Savaşın 35'inci gününe girilirken ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Kara Kuvvetleri Komutanı Randy George'un "derhal emekli olacağını" duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Jeffrey Epstein dosyalarını ele alış biçiminden rahatsız olduğu iddia edilen, Adalet Bakanı Pam Bondi ’yi görevden almasının ardından benzer bir haber de ordudan geldi.
34'üncü gününe girilen İran Savaşı'nın kara harekatıyla yeni bir boyut kazanacağına ilişkin tartışmalar devam ederken Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, sosyal medya hesabından Kara Kuvvetleri Komutanı Randy George'un görevinden ayrılacağı bilgisini paylaştı. Parnell'in açıklamasında, "General Randy George, Ordu'nun 41'İnci Kara Kuvvetleri Komutanı olarak yürüttüğü görevinden derhal emekliye ayrılacaktır." ifadelerine yer verdi.
Parnell açıklamanın devamında Savunma Bakanlığı'nın Amerikan ulusuna sunduğu "onlarca yıllık hizmetten dolayı" George'a "minnettar" olduğunu belirterek emeklilik yaşamında kendisine "esenlikler" diledi.
BİDEN ADAY GÖSTERMİŞTİ
Pentagon'dan gelen resmi açıklamanın öncesinde ABD basını, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in George'tan "istifa ederek emekliye ayrılmasını istediği" yönünde iddialara yer vermişti.
İsmini vermeyen kaynaklara göre Hegseth, bu göreve, Başkan Donald Trump'ın orduya ilişkin vizyonunu hayata geçirecek birini getirmek istediğini dile getirmişti.
Görevini 2023'ten bu yana sürdüren George, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi sırasında 2021-2022 yıllarında dönemin Savunma Bakanı Lloyd Austin'in kıdemli askeri danışmanı olarak görev yapmıştı.
BİRİNCİ KÖRFEZ SAVAŞI'NDAN AFGANİSTAN'A
ABD'de Kara Kuvvetleri Komutanı genel olarak 4 yıllık bir süre için atanırken, Biden tarafından aday gösterilen George bu göreve Senato'nun onayı sonrasında 2023'te atanmıştı ve normalde 2027'ye kadar görevde kalması bekleniyordu.
Kariyerine piyade subayı olarak başlayan Kara Kuvvetleri Komutanı, ilk olarak Birinci Körfez Savaşı'nda ve daha yakın tarihli Irak ve Afganistan çatışmalarında görev almıştı.