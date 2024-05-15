ABD kararından döndü: İsrail'e 1 milyar dolarlık yeni silah paketi

ABD Başkanı Joe Biden yönetimi İsrail'e bir milyar dolardan fazla ek silah ve mühimmat göndermeyi planlıyor. Açıklanan paket yaklaşık 700 milyon dolarlık tank mühimmatı, 500 milyon dolarlık taktik araçlar ve 60 milyon dolarlık da havan mermisi içeriyor. ABD, geçtiğimiz hafta Refah'ta kullanılması endişesiyle İsrail'e yönelik bomba sevkiyatını durdurma kararı almıştı.

ABD kararından döndü: İsrail'e 1 milyar dolarlık yeni silah paketi

The New York Times gazetesinin 'li kongre üyelerine dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin 'e 1 milyar dolardan fazla ek silah ve mühimmat göndermesi planlanıyor. Ancak silahların ne kadar sürede teslim edileceği henüz bilinmiyor.

Planlanan sevkiyat, yönetimin 3 bin 500 bombadan oluşan başka bir silah transferini askıya almasının ardından İsrail'e gönderileceği açıklanan ilk silah sevkiyatı olacak.

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BOMBA SEVKİYATI DURDURULMUŞTU

Biden yönetimi, 'deki sivil kayıplarından duyduğu endişeyi dile getirerek, 'in Gazze'nin güneyindeki Refah kentine yönelik saldırısında kullanmasını engellemek için bomba transferini ertelediğini açıklamıştı.

Kongre yardımcıları, açıklanan paketin yaklaşık 700 milyon dolarlık tank mühimmatı, 500 milyon dolarlık taktik araçlar ve 60 milyon dolarlık da havan mermisi içerdiğini öne sürdü.

Kongre'nin iki yardımcısı, sevkiyatın Kongre'nin onayladığı ve Başkan Joe Biden'ın geçen ay imzaladığı, uzun süredir ertelenen dış yardım paketinin bir parçası olmadığını söyledi.

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BIDEN ELEŞTİRİLERİN MERKEZİNDE

Biden yönetimi, Biden'ın eski Başkan Donald Trump'a karşı yeniden seçilmek için mücadele ettiği dönemde, 'in 'de Hamas'a karşı yedi aydır sürdürdüğü savaşa verdiği askeri destek nedeniyle siyasi yelpazenin her iki tarafından da eleştirilere maruz kalıyor.

Geçtiğimiz hafta bomba sevkiyatının askıya alınmasına rağmen Başkan Biden, İsrail'e diğer silah teslimatlarına ve genel askeri desteğe devam edeceklerini açıkça belirtti.

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