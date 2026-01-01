ABD Karayipler'de 3 tekneyi vurdu

ABD'nin Karayipler'de Venezuela'yla gerilimi artıran tekne saldırıları devam ediyor.

ABD Güney Saha Komutanlığı’nın (SOUTHCOM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in talimatıyla uluslararası sularda konvoy halinde seyreden 3 tekneye saldırı düzenlendiği duyuruldu.

İstihbarat birimleri tarafından teknelerin bilinen uyuşturucu kaçakçılığı rotalarında seyrettiğinin ve saldırı öncesi aralarında uyuşturucu transferi yaptıklarının doğrulandığı belirtildi. İlk teknede bulunan 3 kişinin operasyon sırasında öldürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, diğer iki teknedeki şahısların ise denize atladığı, takip eden saldırılarla bu teknelerin de batırıldığı ve ardından arama kurtarma sisteminin devreye sokulduğu bilgisi verildi.

EYLÜLDEN BERİ EN AZ 104 ÖLÜ

Eylül ayı başından bu yana ABD ordusu, Karayipler ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknelere en az 26 saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırılarda en az 104 kişi öldü.

ABD ordusunun, son zamanlarda uyuşturucu kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla Karayipler bölgesinde ve Pasifik Okyanusu'nda bazı teknelere saldırı düzenlemesi ve içindeki insanları doğrudan hedef alması, uluslararası kamuoyunda "yargısız infaz" yapıldığı tartışmalarına yol açıyor. Saldırılar nedeniyle ABD ile Venezuela arasında başlayan gerilim de sürüyor.