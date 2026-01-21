ABD, Karayipler’de bir petrol tankerine daha el koydu

ABD’nin Venezuela petrolüne yönelik ambargosu devam ederken, ABD ordusundan dikkat çeken bir hamle geldi. ABD Güney Komutanlığı’ndan (SOUTHCOM) yapılan açıklamada, ABD’nin yaptırımlarını ihlal eden Sagitta adlı bir petrol tankerine Karayipler’de el konulduğu bildirildi.

Operasyonun ABD İç Güvenlik Bakanlığı’nın desteğiyle gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, "Gemi olaysız bir şekilde ele geçirilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

El konulan tankerin Venezuela petrolüne uygulanan ambargoyu ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump’ın Karayipler'de yaptırım uygulanan gemilere yönelik ambargo uygulamasını hiçe sayarak faaliyet gösteren bir başka tankerin ele geçirilmesi, Venezuela'dan çıkan tek petrolün, uygun ve yasal olarak koordine edilen petrol olmasını sağlama kararlılığımızı göstermektedir." denildi.

ABD ordusunun Batı Yarımküre’deki faaliyetlerini sürdüreceği hatırlatılarak, "Amerikan halkının güvenliğinin her şeyden önemli olduğunu bir kez daha teyit ediyor, güvenlik ve istikrara olan bağlılığımızı yineliyoruz" ifadelerine yer verildi.

EL KONULAN 7’NCİ TANKER

ABD basını, el konulan Venezuela bağlantılı 7’nci petrol tankeri olan Liberya bayraklı Sagitta adlı geminin, Hong Kong merkezli bir şirket tarafından işletildiğini açıkladı. Geminin en son iki aydan fazla bir süre önce, Kuzey Avrupa'da Baltık Denizi'nden çıkarken konum bildirdiği belirtildi.