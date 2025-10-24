Sular ısınıyor: ABD, Karayipler'e uçak gemisi gönderdi

ABD'den Venezuela ile gerilimi tırmandıracak yeni bir hamle geldi.



Pentagon, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle Gerald R. Ford uçak gemisi saldırı grubunu, ABD Güney Komutanlığı sorumluluk alanına gönderdiklerini açıkladı.



Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, X hesabından açıklama yaptı.



Parnell, Bakan Pete Hegseth'in talimatıyla halen Akdeniz bölgesinde görevli olan Gerald R. Ford uçak gemisi saldırı grubunu, ABD Güney Komutanlığının sorumluluk alanına sevk ettiklerini belirtti.



Pentagon Sözcüsü, "Başkanın, ülkeyi savunmak amacıyla uluslararası suç örgütlerini çökertme ve uyuşturucu terörizmine karşı mücadele etme talimatına uygun olarak, Savaş Bakanı Hegseth, Gerald R. Ford uçak gemisi saldırı grubu ve uçak gemisi hava kanadını ABD Güney Komutanlığı (USSOUTHCOM) sorumluluk alanına (AOR) sevk etti." ifadesini kullandı.

5 BİNDEN FAZLA PERSONELİ VAR

Gerald Ford, 2017’de hizmete giren ABD’nin en yeni ve dünyanın en büyük uçak gemisi. 5 binden fazla personel bulunan gemi, 75’in üzerinde savaş uçağı taşıyabiliyor. Destekleyici gemiler arasında Ticonderoga ve Arleigh-Burke sınıfı kruvazörler ile destroyerler yer alıyor; bunlar hava savunması, denizaltı savunması ve füze sistemleri ile donatılmış durumda.

Gerald R. Ford uçak gemisi saldırı grubunda yer alan deniz unsurlarının kısa süre sonra Karayipler bölgesindeki görev yerlerine ulaşması bekleniyor.



ABD KARAYİPLER'DE BİR TEKNEYİ DAHA VURDU: 6 ÖLÜ



Bu arada ABD Savaş Bakanı Pege Hegseth, ordunun Karayipler’de "uyuşturucu taşıdığı" gerekçesiyle bir tekneye düzenlediği saldırıda 6 kişinin öldürüldüğünü duyurdu.



Pete Hegseth, Karayipler açıklarında uyuşturucu taşıdığı öne sürülen bir tekneye saldırı düzenlediklerini ve teknedeki 6 kişinin öldüğünü açıkladı.



Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı yazılı ve görüntülü paylaşımda, Savunma Bakanlığının, dün yerel saatle gece düzenlediği bir operasyona ilişkin bilgi verdi.



ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı üzerine Karayipler'de bir tekneye saldırı düzenlediklerini belirten Hegseth, teknenin ABD'nin yabancı terör örgütü ilan ettiği Tren de Aragua çetesi tarafından işletildiğini ve uyuşturucu taşıdığını savundu.



Hegseth, "Saldırı sırasında gemide 6 erkek narko-terörist bulunuyordu. Saldırı, uluslararası sularda yapıldı ve gece düzenlenen ilk saldırıydı. Saldırıda 6 teröristin tamamı öldürüldü ve hiçbir ABD askeri zarar görmedi." ifadelerini kullandı.



Paylaşımda, saldırı anının videosunu da paylaşan Hegseth, uyuşturucu kaçakçılığına karşı operasyonlara devam edecekleri mesajını verdi.

TRUMP KARA HAREKATI SİNYALİ VERMİŞTİ



ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.



ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.



Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.



ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

Trump dün yaptığı açıklamada, "Yakında Venezuela'ya yönelik bir kara harekatı göreceğiz ifadelerini kullanmıştı



ABD'NİN BÖLGEDEKİ ASKERİ YIĞINAĞI ARTIYOR

Yaz sonundan bu yana ABD, 3 Arleigh Burke sınıfı destroyer, 3 amfibi saldırı gemisi, bir kruvazör ve bir kıyı savaş gemisi dahil olmak üzere bölgeye 8 savaş gemisi konuşlandırdı.

Bu gemiler, deniz piyadeleri, insansız hava araçları, uçaklar ve Sahil Güvenlik birimleri tarafından destekleniyor.



Aynı operasyon bölgesinde, çok sayıda F-35 ve diğer savaş uçakları da görev yapıyor.