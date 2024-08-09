ABD, Katar ve Mısır'dan baskı: İsrail 15 Ağustos'ta ateşkes için müzakere ekibi gönderecek

İsrail, 15 Ağustos'ta Doha ya da Kahire'ye ateşkes için bir müzakere ekibi göndereceğini açıkladı.

Açıklama, ABD'nin Katar ve Mısır'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes ve rehine anlaşmasının çerçevesinin "artık masada" olduğunu duyurmasının ardından geldi.

Üç ülkenin liderleri dün İsrail ve Hamas'a anlaşmayı sonuçlandırmak için

15 Ağustos'ta görüşme çağrısında bulunmuştu.



ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi ve Katar Cumhurbaşkanı Tamim bin Hamad el Sani, yaptıkları ortak açıklamada "geriye sadece uygulamaya ilişkin ayrıntıların kaldığını" belirtti.

Liderler yaptıkları ortak açıklamada, "Hem uzun süredir acı çeken Gazze halkını hem de rehineleri ve ailelerini derhal rahatlatmanın zamanı geldi. Harcayacak daha fazla zaman ve hiçbir tarafın daha fazla gecikme için

sunabileceği bir bahane yok. Ateşkesi başlatma ve bu anlaşmayı uygulama zamanı" denildi.

Buna karşılık Kudüs'teki Başbakanlık Ofisi, "ABD ve arabulucuların teklifini takiben İsrail, ayrıntıları tamamlamak ve çerçeve anlaşmayı uygulamak üzere 15 Ağustos'ta müzakereci heyetini belirlenecek yere gönderecektir" açıklamasını yaptı.

Hamas'ın açıklamaya vereceği yanıt bekleniyor.