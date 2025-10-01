ABD Katar'a yönelik her türlü saldırıya misilleme yapacak. Trump, kararı imzaladı

Başkan Donald Trump, İsrail'in geçen ay Katar'a düzenlediği ve bölgesel ve küresel çapta tepkiye yol açan saldırının ardından, Katar'a tekrar saldırı düzenlenmesi halinde, misilleme amaçlı askeri müdahale de dahil olmak üzere, ülkenin güvenliğini garanti altına almayı taahhüt eden bir başkanlık kararnamesi yayınladı.

Emre göre, böyle bir saldırı durumunda ABD, barışı yeniden tesis etmek için diplomatik, ekonomik ve gerekirse askeri tedbirler de dahil olmak üzere tüm yasal ve uygun tedbirleri alacak.



Emir ayrıca, bu tür durumlarda, ABD Savaş Bakanı ve Dışişleri Bakanı'na Katar ile ortak planlama yapmaları ve diğer müttefiklerle yardım çalışmalarını koordine etmeleri talimatını da içeriyor.

İSRAİL'İN KATAR SALDIRISI

İsrail, bu ülkeye yönelik saldırının, Katar himayesinde, Gazze'ye yönelik ABD ateşkes teklifini görüşmek üzere başkent Doha'da bulunan Hamas liderlerini hedef aldığını açıklamıştı.

Saldırıda, Filistinli grubun ekibinden birkaç kişi hayatını kaybetti, ancak liderler ölmedi. Saldırıda ayrıca bir Katar güvenlik görevlisi de yaşamını yitirdi.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, pazartesi günü, ABD Başkanı Trump ile görüşürmesi sürerken Katar'dan özür diledi. Trump, Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yi bu görüşme sırasında aradı ve ortak telefon görüşmesinde Netanyanu özür diledi. ABD, İsrail ve Katar arasında üçlü bir mekanizma kurulması da bu toplanrtı sırasında karar bağlandı.