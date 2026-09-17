ABD kayıp pilotu İran'dan böyle kurtardı

ABD-İran hattındaki savaşta hafızalara kazınan olaylardan biri de İran'ın nisan ayında düşürdüğü F15 savaş uçağı oldu.

Uçağın pilotlarından biri olaydan hemen sonra, ikinci pilot olan diğeri ise 48 saatin ardından düzenlenen operasyonla kurtarıldı. O askerin kurtarıldığı anlara ait görüntüler aylar sonra ABD ordusu tarafından paylaşıldı.

Görüntülerde bir kişinin, yüksek bir yerde tek başına beklediği görülüyor. Bir süre iki kişi koşarak o askere yaklaşıyor. Kayıt, kayıp pilotun ABD askeri tarafından götürülmesiyle son buluyor.

İRAN DA ONU ARIYORDU

İsmi paylaşılmayan asker, Amerikan yayın kuruluşu CBS News'e de konuştu. "Bravo" adıyla anılan asker, uçağın vurulduğu anı "yük treninin çarpmasına" benzetti ve düşerken paraşütünün hasar gördüğünü aktardı. Sırtından, kolundan ve omzundan yaralandığını söyledi.

Buna göre ikinci pilot, olayın ardından güvenli bir yer bulabilmek için yaklaşık 2 bin 200 metre tırmandı. Hava Kuvvetleri çalışanı kurtarılmayı beklerken, İran'ın kendisini aradığını, bu süre boyunca elindeki iletişim araçlarıyla ABD'ye mesaj iletmeye çalıştığını da belirtti.