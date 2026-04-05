ABD kayıp savaş pilotunu kurtardı. Trump: Pilot ağır yaralı

İran ve ABD güçlerinin düşürülen Amerikan jetinin pilotunu aramak için giriştiği yarış sona erdi. ABD Özel Kuvvetleri'nin İran topraklarına girerek pilotu kurtardığı açıklandı.

Yetkililer, kurtarma operasyonunun özel komandolar tarafından yürütüldüğünü ve ABD güçlerinin yoğun ateş açtığını duyurdu. Birliklerin İran'dan ayrıldığı da belirtildi.

Buna göre kurtarılan ikinci mürettebat üyesi, ABD birlikleriyle iletişime geçti. Amerikan jetlerinin operasyonda İran birliklerinin pilotun bulunduğu bölgeye erişimini engellemek için yoğun bombardıman düzenlediği iddia edildi.

TRUMP: KURTARILAN PİLOT AĞIR YARALI

ABD Başkanı Trump, Truth üzerinden paylaştığı mesajda kurtarılan F-15 mürettebatı üyesinin bir albay olduğunu, subayın ağır yaralı olduğunu söyledi. Trump, “İran ordusu büyük bir kalabalıkla ve yoğun bir arama içinde onu bulmaya yaklaşıyordu. Bu tür baskınlar, "insan ve ekipman" için tehlike oluşturduğundan nadiren denenir. Bu tür şeyler asla olmaz! İkinci kurtama operasyonu, ilk pilotu gün ışığında İran üzerinde yedi saat geçirerek kurtardıktan sonra geldi, bu da alışılmadık bir durum." ifadelerini kullandı. Trump yarın Oval Ofis'te ordu yetkilileriyle birlikte bir basın toplantısı düzenleyeceğini de söyledi.

TRUMP: TARİHİN EN CESUR KURTARMA OPERASYONU

Pilotun kurtarıldığının duyurulmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump da açıklama yaptı. Ordu güçlerini kutlayan Trump "ABD ordusu, ülke tarihindeki en cesur arama ve kurtarma operasyonlarından birini gerçekleştirdi." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamasının tam metni şöyle:

"Onu bulduk! Değerli Amerikalılar, son birkaç saat içinde ABD ordusu, tarihimizin en cesur Arama ve Kurtarma operasyonlarından birini gerçekleştirdi. Bu operasyon, olağanüstü mürettebattaki, son derece saygın bir albay için yapıldı ve size büyük bir memnuniyetle bildiriyorum ki kendisi artık sağ salim güvende!

Bu cesur savaşçı, İran’ın tehlikeli dağlarında, düşman hatlarının gerisinde, her saat biraz daha yaklaşan düşmanlarımız tarafından aranıyordu. Ancak hiçbir zaman gerçekten yalnız değildi; çünkü Başkomutanı, Savunma Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve silah arkadaşları onun konumunu 24 saat boyunca izliyor ve kurtarılması için titizlikle plan yapıyordu.

Benim talimatımla ABD ordusu, dünyanın en ölümcül silahlarıyla donatılmış onlarca hava aracını onu kurtarmak üzere gönderdi. Yaralandı ancak tamamen iyi olacak.

Bu mucizevi arama-kurtarma operasyonu, dün gerçekleştirdiğimiz ve ikinci operasyonumuzu riske atmamak için doğrulamadığımız bir başka cesur pilotun başarılı şekilde kurtarılmasına ek olarak gerçekleşti. Bu, askeri tarihte ilk kez iki ABD pilotunun, ayrı ayrı, düşman topraklarının derinliklerinden kurtarıldığı anlamına geliyor.

Asla bir Amerikan askerini geride bırakmayacağız! Bu iki operasyonu tek bir Amerikan askerinin bile hayatını kaybetmeden ya da yaralanmadan gerçekleştirmiş olmamız, İran semalarında ezici hava hâkimiyeti ve üstünlüğü sağladığımızı bir kez daha kanıtlıyor.



Bu, tüm Amerikalıların — Cumhuriyetçiler, Demokratlar ve diğer herkesin — gurur duyması ve etrafında birleşmesi gereken bir andır. Gerçekten de dünya tarihinin en iyi, en profesyonel ve en ölümcül ordusuna sahibiz."

İRAN İKİNCİ PİLOTUN KURTARILDIĞI HABERLERİNİ REDDETTİ

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, İran tarafından düşürülen F-15 savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu bulmak için ABD'nin düzenlediği operasyona ilişkin, "Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu." dedi. Zülfikari, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'da cuma günü düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıkları yönündeki açıklamasını reddetti.

ABD'ye ait iki Black Hawk helikopteri ile bir C-130 askeri nakliye uçağının da İsfahan'ın güneyinde İran tarafından vurulduğunu iddia eden Zülfikari, "Uçaklar alevler içinde yanıyor." dedi. ABD, İran'da düşürülen ABD'ye ait F-15E tipi savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu kurtarmak için operasyon düzenlemişti.

Operasyon sırasında ABD ve İran güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı iddia edilmişti. İran medyası Amerikalı pilotu kurtarma operasyonunda 5 kişinin öldüğünü açıkladı.



“DÜŞÜRÜLÜLEN UÇAKTA ABD ASKERİNE AİT VÜCUT PARÇASI TESPİT EDİLDİ”



İran, düşürülen ABD uçaklarının nkazında ABD’li bir askere ait vücut parçasının tespit edildiğini iddia etti. İran basının Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Halkla İlişkiler Birimi’ne dayandırdığı haberde, ABD’li bir askere ait olduğu öne sürülen yanmış bir vücut parçasına ilişkin fotoğraf paylaşıldı.



Haberde, ABD ordusunun daha önce İran tarafından düşürülen F-15E savaş uçağının pilotunu aramak amacıyla yürüttüğü operasyon sırasında İsfahan eyaletinde düşürülen iki C-130 askeri nakliye uçağının enkazında söz konusu vücut parçasının tespit edildiği öne sürüldü. ABD tarafından haberle ilgili henüz açıklama gelmedi.