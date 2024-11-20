ABD, Kiev Büyükelçiliği'ni kapattı: "Rusya her an saldırabilir"

ABD'nin Kiev Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, 20 Kasım'da (bugün) Rusya'nın büyük bir hava saldırısı düzenleyebileceğine ilişkin özel bilgi alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Hazırlıklı olmak adına büyükelçilik bugün kapalı olacak. Büyükelçilik çalışanlarına yerlerinde kalmaları talimatı verildi. ABD Büyükelçiliği, ABD vatandaşlarına hava saldırısı alarmı verilmesi halinde derhal sığınaklara gitmeye hazır olmalarını tavsiye ediyor." ifadeleri kullanıldı.

İSPANYA DA BÜYÜKELÇİLİĞİNİ KAPADI

İspanya'nın Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna'daki İspanyol vatandaşlarına gönderdiği elektronik postada, "Ukrayna genelinde meydana gelen hava saldırılarının artan riski nedeniyle gün içinde yüz yüze görüşmeli hizmet vermeyeceğini, elektronik posta ile taleplerin yapılabileceğini" bildirdi.



Büyükelçilik ayrıca Kiev'deki İspanyol vatandaşlarına "aşırı güvenlik önlemleri almalarını, yerel otoritelerin tüm tavsiyelerine uymalarını, her zaman barınma yerlerinin bulunmasını" tavsiye etti.

UKRAYNA İLK KEZ ABD FÜZELERİYLE SALDIRDI



ABD Büyükelçiliğinin saldırı uyarısı, Ukrayna'nın savaşın bininci gününde ilk kez Rus topraklarına ABD yapımı uzun menzilli ATACMS füzeleriyle saldırmasından bir gün sonra geldi.

Ukrayna ordusu, uzun menzilli ATACMS füzeleri ile Bryansk bölgesinde askeri bir tesisi hedef almıştı.



Rusya Savunma Bakanlığı, dün akşam Rus hava sahasına giren 6 füzeden 5'inin düşürüldüğünü açıklamıştı.



Rusya, daha önce topraklarına yönelik uzun menzilli saldırıların Batı desteğiyle gerçekleşmesi halinde 3. Dünya Savaşı çıkabileceğine yönelik uyarıda bulunmuştu.

