ABD, Kızıldeniz için Çin ile temas kurdu

ABD'nin Kızıldeniz'deki gerilim nedeniyle Çin ile görüştüğü ortaya çıktı. ABD'li yetkililerin Çin'den İran'a baskı yapmalarını istediği bildirildi.

ABD, Kızıldeniz için Çin ile temas kurdu

'nin Kızıldeniz'deki gerilimi düşürmek için ile temas kurduğu bildirildi.

Financial Times'ta yer alan habere göre ABD, Çin aracılığıyla İran'ı Husilerin saldırılarını durdurmaya teşvik etmesini istedi.

ABD'li yetkililere dayandırılan haberlerde Çin'in Tahran'a baskı yapma konusuna sıcak bakmadığı ifade edildi.

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ABD'nin son üç ay içinde konuyu Çinli üst düzey yetkililerle defalarca gündeme getirdiği belirtildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın bu ay Çin Komünist Partisi Uluslararası İrtibat Dairesi Başkanı Liu Jianchao ile yaptıkları görüşmelerde konuyu ele aldıklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in de Çinli mevkidaşıyla Kızıldeniz için görüşme yaptığı kaydedildi.

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