ABD Kongre binasına yapılan baskına katılan 2 kişi daha hapis cezasına çarptırıldı.

46 yaşındaki Pezzola, polise saldırı ve mukavemetten 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



"Proud Boys" grubunu Kongre binasına yönlendiren 32 yaşındaki Ethan Nordean ise devlete komplo kurmaktan 18 yıl hapis cezası aldı.



Nordean, mahkemede cezası verilmeden önce, "Direkt veya dolaylı olarak kime yanlış yaptıysam özür dilerim." ifadesini kullandı.



Ayrıca, gelecek hafta hakim karşısına çıkması beklenen grubun bir diğer lideri Enrique Tarrio için 33 yıl hapis cezası isteniyor.



Baskına katılan ABD ordusu gazileri Joe Biggs ve Zachary Rehl, 31 Ağustos'ta sırasıyla 17 ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.



TRUMP YANLILARI KONGRE'Yİ BASMIŞTI

Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

