ABD Kongre heyeti, Tayvan lideri Tsai ile görüştü

Cumhuriyetçi Partili Senatör Todd Young'ın ocak ayındaki ziyaretinin ardından bu yıl, Ada'ya ABD Kongresinden ikinci ziyareti gerçekleştiren heyet, dün başladığı temaslarında Tayvan Yasama Meclisi Başkanı You Si-kun ile çip üretiminde dünya lideri olan Tayvan Yarı İletken İmalat Şirketi'nin (TSMC) kurucusu Morris Chang ile bir araya gelmişti.



Demokrat Partili Khanna ve Auchincloss, Temsilciler Meclisi'nin yeni kurulan Çin ile Rekabet Özel Komitesi'nde yer alıyor.

NANCY PELOSİ'NİN TAYVAN ZİYARETİ



ABD'nin önceki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Ağustos 2022'de Ada'ya yaptığı ziyaret, Washington ile Pekin arasında gerilime sebep olmuştu.



Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olan Pelosi'nin ziyareti, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Pekin'in tepkisini çekmiş, Çin ordusu, ziyaretin ardından Ada çevresinde askeri tatbikatlara başlamıştı.



Pekin, "tek Çin ilkesini" vurgulayarak, Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor.