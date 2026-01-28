ABD Kongre üyesine şırıngalı saldırı

ABD Kongre üyesi Ilhan Omar'a bir kişi şırıngadaki bir sıvıyla saldırdı. Omar konuşma yaptığı sırada kürsüye yaklaşan bir kişi iddialara göre "kötü kokulu bir sıvı" püskürttü. Kameralara da yansıyan o anlardan Omar yaralanmadan kurtuldu.

Polis, saldırganı üçüncü derece saldırı suçundan tutukladığını söyledi.

Ilhan Omar konuşmasında ABD Gümrük ve Göç Mufaza ekipleri ICE'ı ve İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'i eleştiriyordu. Kendisi de göçmen olan Omar, ABD Başkanı Trump'ın göçmenlik uygulamaları sırasında Minneapolis'te iki ABD vatandaşının vurularak öldürülmesinin ardından Noem'in istifa etmesini talep etti.

Omar, "ICE reform edilemez, rehabilite edilemez, ICE'ı tamamen ortadan kaldırmalıyız ve İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem istifa etmeli veya görevden alınmalı" dedi. Bu konuşma sırasında ön sırada oturan bir kişi Ilhan Omar'a doğru yaklaşarak şırıngadaki bir sıvıyı sıktı ve Omar'a, "İstifa etmelisin" dedi.