ABD Kongre üyesine şırıngalı saldırı
28.01.2026 12:02
Ilhan Omar'a şırıngalı saldırı kameralara yansıdı
ABD Kongre üyesi Ilhan Omar konuşma yaptığı sırada şırıngalı saldırıya uğradı. Şırıngadaki sıvıyı sıkan kişi hemen yakalandı.
ABD Kongre üyesi Ilhan Omar'a bir kişi şırıngadaki bir sıvıyla saldırdı. Omar konuşma yaptığı sırada kürsüye yaklaşan bir kişi iddialara göre "kötü kokulu bir sıvı" püskürttü. Kameralara da yansıyan o anlardan Omar yaralanmadan kurtuldu.
Polis, saldırganı üçüncü derece saldırı suçundan tutukladığını söyledi.
Ilhan Omar konuşmasında ABD Gümrük ve Göç Mufaza ekipleri ICE'ı ve İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'i eleştiriyordu. Kendisi de göçmen olan Omar, ABD Başkanı Trump'ın göçmenlik uygulamaları sırasında Minneapolis'te iki ABD vatandaşının vurularak öldürülmesinin ardından Noem'in istifa etmesini talep etti.
Omar, "ICE reform edilemez, rehabilite edilemez, ICE'ı tamamen ortadan kaldırmalıyız ve İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem istifa etmeli veya görevden alınmalı" dedi. Bu konuşma sırasında ön sırada oturan bir kişi Ilhan Omar'a doğru yaklaşarak şırıngadaki bir sıvıyı sıktı ve Omar'a, "İstifa etmelisin" dedi.
Saldırıdan hemen önce reaksiyon gösteren Ilhan Omar
Omar daha sonra yaptığı açıklamada iyi durumda olduğunu söyledi. Minneapolis polisi yaptığı açıklamada, adli tıp uzmanlarının olay yerinde delil topladığını söyledi. Reuters'a göre bir görgü tanığı, sıvının amonyak koktuğunu ve hafif boğaz tahrişine neden olduğunu söyledi.
Somali kökenli Ilhan Omar ABD Başkanı Donald Trump'ın hedefinde olan bir isim. Donald Trump'ın sık sık siyasi hakaretlerinin hedefi olan Omar hakkında Trump, Aralık ayındaki bir kabine toplantısında "İlhan Omar çöptür, arkadaşları da çöptür" diye konuşmuştu.