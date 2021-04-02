ABD Kongresi önünde polise saldırı

ABD'de 6 Ocak'ta baskına sahne olan Kongrede yine alarm verildi.



Kongre polisi, "dış tehdit" nedeniyle tüm yerleşkedeki binalara giriş çıkışların kapatıldığını ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu.



ABD Kongre Polisinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Independence Caddesi'ne çıkan bölgedeki bariyerlere bir aracın hızla girdiği kaydedildi. Şüphelinin bariyerlere çarptıktan sonra elinde bıçakla aracından çıktığı ve polislere doğru koştuğunu açıklandı.



Aracın iki polise çarptığına dikkat çekilen açıklamada, şüphelinin de vurularak yaralı olarak ele geçirildiği belirtildi.

Saldırıda yaralanan 2 polis memurundan biri de yaşamını yitirdi.

ŞÜPHELİ HASTANEDE ÖLDÜ



Amerikan basınına konuşan görgü tanıkları, şüphelinin bariyerlere çarptıktan sonra elinde bıçakla arabadan çıkması üzerine polisin ateş açtığını aktardı.



NBC News ise güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, saldırganın kaldırıldığı hastanede öldüğünü kaydetti.



Olayın saldırı mı yoksa kaza mı olduğuna dair yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.



BIDEN'DAN AÇIKLAMA

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "Eşim Jill ve ben, ABD Kongresi yerleşkesinde bir güvenlik noktasında yaşanan ve polis memuru William Evans'ın ölümüne, bir meslektaşının da yaralanmasına yol açan şiddetli saldırıyı duymaktan derin üzüntü duyuyoruz." ifadesini kullandı.