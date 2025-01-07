ABD Kongresi, Trump'ın seçim zaferini onayladı

ABD Kongre'si Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın kazandığı 5 Kasım 2024 başkanlık seçim sonuçları, seçiciler kurulu oylarının kongredeki oturumda sayılmasıyla resmileşti.



Kongre'deki oturum 4 sene önce gerçekleşen Kongre baskınıyla aynı tarihe denk geldi. 2020 ABD Başkanlık seçimlerini Trump'ı geride bırakarak kazanan Joe Biden'ın başkanlığının resmen onayı için 6 Ocak 2021'de Kongre'de oturum düzenlenmişti.



Joe Biden'a karşı seçimi kaybeden Donald Trump'sa aynı gün Washington'da bir miting düzenleyerek seçimde hile yapıldığını iddia etmiş, taraftarlarıysa kongre binasına baskın düzenlemişti.



Kongre baskını Amerikan kamuoyunda büyük tartışmalara ve kırılmalara neden oldu. Demokrasiye yönelik bir saldırı olarak nitelendirildi. Trump'sa olayların ardından ağır eleştiriler aldı.



Ancak tüm yaşananlara rağmen 4 sene sonra 6 Kasım'da bu kez Kamala Harris'e karşı yarışan Donald Trump seçimden zaferle ayrılmayı bildi. Trump, 20 Ocak'ta yemin ederek ikinci kez başkanlık koltuğuna oturacak ve ABD'nin 47. başkanı olarak görev yapacak.