ABD Kongresi UFO'lar için toplanıyor: Tanıklar dinlenecek

ABD Temsilciler Meclisi’nde hükümet şeffaflığı üzerine çalışan bir görev gücü, gelecek hafta tanımlanamayan hava olayları (UAP) hakkında bir oturum düzenleyecek.

Görev gücünün başkanı Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Anna Paulina Luna, yaptığı açıklamada hükümetten “maksimum şeffaflık” talep edeceklerini söyledi.

Luna, “Amerikan halkı, UFO'larla ilgili gözlemler, edinimler ve incelemeler konusunda azami şeffaflığı hak ediyor. Bunların Amerikan halkının güvenliği için potansiyel bir tehdit oluşturup oluşturmadığı da açıklığa kavuşturulmalı” dedi.

Luna ayrıca, harcamalar ve sınıflandırma prosedürleri hakkında bilgi veren muhbirlerin “misilleme korkusu olmadan” konuşabilmesi gerektiğini vurguladı.

TANIKLAR VE ODAK NOKTASI

Oturum, salı günü Washington’da saat 10.00’da başlayacak ve çevrim içi yayınlanacak.

Tanıklar arasında Hava Kuvvetleri gazileri Jeffrey Nuccetelli ve Dyland Borland, daha önce UFO gözlemlerini kamuoyuyla paylaşan Deniz Kuvvetleri gazisi Alexandro Wiggins yer alacak.

UFO ifşalarıyla tanınan gazeteci George Knapp da oturumda konuşacak.

GEÇMİŞ OTURUMLAR VE İDDİALAR

Geçtiğimiz yıl da benzer bir oturum yapılmış, tanıklar hükümetin onlarca yıllık UFO kayıtlarını sakladığını iddia etmişti.

2023’te ise emekli Hava Kuvvetleri subayı David Grusch, hükümetin “insan yapımı olmayan teknolojileri tersine mühendislikten geçirdiğini” ve “insan dışı biyolojik materyallerin” saklandığını öne sürmüştü.