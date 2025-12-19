ABD Kongresi yeni Epstein fotoğrafları yayımladı. Bill Gates de yer alıyor
19.12.2025 00:13
Son Güncelleme: 19.12.2025 00:18
Ramazan Erkin Öncan
ABD'de Demokratlar, Jeffrey Epstein’ın mal varlığından elde edilen yeni bir fotoğraf grubunu kamuoyuna açıkladı. Belgeler arasında, Microsoft’un kurucusu Bill Gates ile Google’ın kurucularından Sergey Brin’in de yer aldığı fotoğraflar bulunuyor.
ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi’ndeki Demokratlar tarafından yayınlanan fotoğraflar, Adalet Bakanlığı’nın Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası kapsamında 19 Aralık’a kadar yayımlaması beklenen belgeler öncesinde paylaşıldı.
Bu yayın, komitenin Epstein mal varlığına yönelik daha önce çıkardığı mahkeme celbiyle elde ettiği belgelerin son halkası oldu.
ABD Temsilciler Meclisi'nin Soruşturma Komitesi'nin Demokrat üyeleri Epstein'le alakalı 68 fotoğrafı basına servis etti
İLİŞKİLER YENİDEN GÜNDEMDE
Komite, fotoğraflarda yer almanın herhangi bir suçlamaya ya da yasa dışı faaliyete işaret etmediğini özellikle vurguladı. Görsellerin bir kısmının, iş dünyasından birçok ismin katıldığı konferans ve davetlerde çekildiği belirtiliyor.
Jeffrey Epstein, 2019 yılında çocuk istismarı ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla yargılanmayı beklerken cezaevinde hayatını kaybetmişti. Epstein, ölümünden önce 600 milyon doları aşan serveti ve ABD siyasetinden iş dünyasına uzanan güçlü ilişkiler ağı nedeniyle uzun yıllardır tartışmaların merkezinde yer alıyor.
Yayınlanan yeni fotoğraflarda Bill Gates'in yüzü sansürlenmiş bir kadınla bulunduğu iki fotoğraf gün yüzüne çıktı
BILL GATES İLE EPSTEIN İLİŞKİSİ
Paylaşılan belgelerde Bill Gates’in, yüzleri gizlenen kadınlarla birlikte yer aldığı en az iki fotoğrafı bulunuyor. Fotoğrafların nerede ve ne zaman çekildiğine dair bilgi paylaşılmadı.
Gates’in Epstein ile geçmişte birden fazla kez görüştüğü biliniyor. Gates, bu temasların hayırseverlik projeleriyle ilgili olduğunu savunmuş, ancak daha sonra bu ilişkiyi “ciddi bir muhakeme hatası” olarak nitelendirmişti. Epstein’ın, Gates’in eski danışmanlarından Boris Nikolic’i mirası için yedek vasiyet yürütücüsü olarak göstermesi de geçmişte dikkat çekmişti.
Gates cephesinden yeni fotoğraflarla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Jeffrey Epstein, Amerika Birleşik Devletleri'nde kız çocuklarının istismarından ve fuhuş ağı kurmaktan hüküm giymişti.
SERGEY BRIN VE TEKNOLOJİ PATRONLARI
Yayınlanan yeni fotoğraflarda Google’ın kurucu ortağı Sergey Brin de yer aldı. Bazı karelerin, Epstein’ın da zaman zaman katıldığı, fikir ve iş dünyası konferansları düzenleyen “The Edge” adlı organizasyon kapsamında çekildiği belirtiliyor.
Fotoğraflardan birinde Brin’in, New York Times yazarı David Brooks ile birlikte yer aldığı görülüyor. Brooks’un sözcüsü, gazetecinin 2011 yılında etkinliğe yalnızca konuşmacı olarak katıldığını ve Epstein ile herhangi bir kişisel ilişkisi bulunmadığını açıkladı.
Aynı etkinlikte, eski YouTube CEO’su Salar Kamangar’ın da fotoğraflarda yer aldığı bildirildi. Brin, Kamangar ve Google’dan da konuya ilişkin henüz bir yanıt gelmedi.