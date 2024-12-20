ABD Kongresinde bütçe krizi: Cumhuriyetçi ve Demokratlar anlaşamadı

Amerika Birleşik Devletleri'nde Kongre kapanma riskiyle karşı karşıya. Temsilciler Meclisi, Donald Trump'ın da destek verdiği geçici bütçe tasarısını reddetti.



Oylamada 174 "evet" oyuna karşılık 235 üye "hayır" oyu verdi.



Tasarıya göre, hükümete Mart'a kadar finansman sağlanacaktı. Borçlanma tavanı da 2 yıl boyunca askıya alınmış olacaktı.



Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçilerin kontrolünde. Buna rağmen 78 Cumhuriyetçi üye "Hayır" oyu verince tasarı meclisten geçmedi.



Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson bütçe tasarısında çözümü bulabileceklerine inandığını belirtti. Aksi takdirde, kongrenin kapanmaması için bugün son gün.



Daha önce Cumhuriyetçi ve Demokrat üyeler tasarı üzerinde anlaşmıştı.

Trump'ın muhalefeti ile karşılaşılınca uzlaşma bozuldu.



Bu gece yarısına kadar anlaşma sağlanamazsa federal hükümet, hayati hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara vermek zorunda kalacak. Kamu hastanelerindeki doktorlar ve Amerikan ordusu mensupları gibi kritik görevdeki çalışanlar işlerine devam edecek.



"Hayati Personel" kategorisindeki bu çalışanlar dışında görevli kamu personelleri zorunlu izne çıkarılacak.

