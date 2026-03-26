ABD Kongresi'nde kara harekatı gerilimi
26.03.2026 07:23
Pentagon, ABD Kongresi'nde Temsilciler Meclisi üyelerini İran'a yönelik kara operasyonu konusunda bilgilendirdi. Meclis üyeleri İran'a kara birliklerinin neden gönderildiğinin açıklanmasını istedi, tartışma çıktı.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi üyelerini Ortadoğu'ya gönderilen birliklere ilişkin bilgilendirdi. Ancak ABD Basınının iddiasına göre, toplantıdaki gerilim tartışmaya dönüştü.
Temsilciler Meclisi üyeleri Pentagon yetkililerine tepki göstererek saldırılara karşı olduklarını belirtti. Aralarında Cumhuriyetçilerin de olduğu milletvekilleri, birliklerin gönderilmesinin nedenine ilişkin bilgilendirme istedi. Ayrıca milletvekilleri Pentagon yetkililerine ABD'nin, askerlerini koruyup koruyamayacağını da sordu.
Cumhuriyetçi Nancy Mace, toplantı sonrası sosyal medyadan yaptığı açıklamada "İran'a kara birliklerinin girmesini hiçbir zaman desteklemeyeceğim hele bu toplantıdan sonra hiç" diye yazdı.