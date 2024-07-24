ABD Kongresi'nde Netanyahu günü: 21 Demokrat boykot edecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bugün ABD Kongresi'ne hitap edecek.

Netanyahu'nun konuşma sırasında protestolarla karşılaşması bekleniyor.

Aralarında Senatörler Bernie Sanders, Elizabeth Warren ve Chris Van Hollen ile Temsilciler Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Cori Bush ve Rashida Tlaib'in de bulunduğu en az 21 Demokrat milletvekili konuşmayı boykot edeceklerini açıkladı.



Netanyahu, Kongre'nin ortak oturumunda yapacağı konuşmayı, ilk olarak Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson tarafından yapılan davete cevaben düzenleyecek.



Resmi davet mektubu 31 Mayıs'ta Johnson, Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell ve Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries tarafından imzalanmıştı.



Netanyahu, Kongre'ye en çok hitap eden yabancı lider olacak.

Üç kez Kongre'ye hitap eden eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill de dahil olmak üzere, diğer tüm dünya liderlerini geride bırakacak.



Senatör Sanders, “Hayır, Netanyahu ABD Kongresi'nde hoş karşılanmamalıdır. Aksine, Gazze ve Batı Şeria'daki politikaları ve iki devletli çözümü desteklemeyi reddetmesi şiddetle kınanmalıdır” diyerek, İsrail başbakanının konuşmasını boykot etme kararını açıklayan bir bildiri yayınladı.

Sanders, “Geçen ay da ifade ettiğim gibi, konuşmasına katılmayacağım” diye ekledi.

Van Hollen ise Netanyahu'nun Kongre'ye hitap etmek üzere davet edilmesinin “büyük bir hata” olduğunu söyledi.

Hollen dün Senato'da yaptığı konuşmada, “Başbakan Netanyahu ve onun aşırı sağcı koalisyonunun 7 Ekim saldırılarından önce ve sonraki eylem ve sözleri ABD ile İsrail arasındaki bağları zayıflatmıştır” dedi.