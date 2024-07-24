ABD Kongresi'nde Netanyahu günü: 21 Demokrat boykot edecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bugün ABD Kongresi'ne hitap edecek.
Netanyahu'nun konuşma sırasında protestolarla karşılaşması bekleniyor.
Aralarında Senatörler Bernie Sanders, Elizabeth Warren ve Chris Van Hollen ile Temsilciler Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Cori Bush ve Rashida Tlaib'in de bulunduğu en az 21 Demokrat milletvekili konuşmayı boykot edeceklerini açıkladı.
Netanyahu, Kongre'nin ortak oturumunda yapacağı konuşmayı, ilk olarak Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson tarafından yapılan davete cevaben düzenleyecek.
Resmi davet mektubu 31 Mayıs'ta Johnson, Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Senato Azınlık Lideri Mitch McConnell ve Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries tarafından imzalanmıştı.
Netanyahu, Kongre'ye en çok hitap eden yabancı lider olacak.
Üç kez Kongre'ye hitap eden eski İngiltere Başbakanı Winston Churchill de dahil olmak üzere, diğer tüm dünya liderlerini geride bırakacak.
Senatör Sanders, “Hayır, Netanyahu ABD Kongresi'nde hoş karşılanmamalıdır. Aksine, Gazze ve Batı Şeria'daki politikaları ve iki devletli çözümü desteklemeyi reddetmesi şiddetle kınanmalıdır” diyerek, İsrail başbakanının konuşmasını boykot etme kararını açıklayan bir bildiri yayınladı.
Sanders, “Geçen ay da ifade ettiğim gibi, konuşmasına katılmayacağım” diye ekledi.
Van Hollen ise Netanyahu'nun Kongre'ye hitap etmek üzere davet edilmesinin “büyük bir hata” olduğunu söyledi.
Hollen dün Senato'da yaptığı konuşmada, “Başbakan Netanyahu ve onun aşırı sağcı koalisyonunun 7 Ekim saldırılarından önce ve sonraki eylem ve sözleri ABD ile İsrail arasındaki bağları zayıflatmıştır” dedi.
REHİNE AİLELERİYLE GÖRÜŞTÜ
Netanyahu, dün Washington'da, rehine aileletiyle bir araya geldi.
İsrail başbakanı burada, Gazze'deki rehineleri serbest bırakacak bir ateşkes anlaşmasının şekillenmekte olabileceğinin sinyallerini verdi.
"Esirlerin geri getirilmesi için koşulların olgunlaştığını” söyleyen Netanyahu, İsrail'in Hamas'a uyguladığı şiddetli askeri baskı nedeniyle bunun gerçekleştiğini savundu.
7 Ekim'de Hamas tarafından esir alınan İsrailliler'den 120'sinin hala Gazze'de tutulduğu biliniyor. Bazıları İsrail saldırılarında hayatını kaybetmişti.
Netanyahu'nun yarın ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelmesi bekleniyor.
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