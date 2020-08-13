ABD Kongresi'nden Türkiye'ye silah satışına gizli engel

Türkiye'ye silah satışına gizlice engel iddiası savunma haber sitesi Amerikan Defense News'te yer aldı.



Kongre kaynaklarına dayandırılan habere göre, dört üye tek başlarına veya birlikte hareket ederek, son 2 yıldır Türkiye'ye tüm olası silah satışlarını gizlice dondurdu.



Habere göre, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Jim Risch, ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi üyesi Bob Menendez, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Eliot Engel ve Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi üyesi Mike McCaul silah satışını engelleyen Kongre üyeleri.



Üyelerin S-400'lerden vazgeçmesi için Türkiye üzerinde baskı oluşturmayı amaçladığı vurgulandı. Henüz kaç silah satışının dondurulduğu hakkında bir bilgi yok.

Ancak F-16 savaş uçaklarının yenilenmesinin durdurulduğu ve Türkiye’nin Pakistan’a satmak üzere anlaştığı ATAK helikopterlerinin ABD yapımı motorlarına ihracat izinlerinin verilmediği belirtiliyor.