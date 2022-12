ABD Kongresi'nin yeni üyesi Santos hakkında "öz geçmiş" soruşturması

ABD Kongresi'nin yeni üyelerinden George Santos'un seçim bölgesi olan New York Long Island bölgesi savcıları, 3 Ocak'ta göreve başlaması beklenen Cumhuriyetçi vekil hakkında eğitimi, kariyeri ve dini aidiyetiyle ilgili yanlış bilgiler vermesi nedeniyle soruşturma başlattı.



Nassau İlçe Savcısı Anne T. Donnelly, Santos hakkındaki gelişmelerin hayret verici olduğunu belirterek, "Nassau İlçesi ve üçüncü bölgenin diğer bölümlerinin sakinleri, Kongre'de dürüst ve hesap verebilir bir temsilciye sahip olmalı." ifadesini kullandı.



Kimsenin hukuktan üstün olmadığını vurgulayan Donnelly, eğer bir suç işlenmişse gereğinin yapılacağını söyledi.



Öte yandan Santos ve ekibi tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.



SANTOS'UN YANLIŞ BİLGİLERLE DOLU ÖZGEÇMİŞİ

Ara seçimlerde New York'tan Kongre üyesi seçilen Cumhuriyetçi Santos, seçim kampanyası boyunca Baruch Koleji ve New York Üniversitesinden (NYU) mezun olduğunu iddia etmişti.



New York Times gazetesinin haberine göre ise NYU yetkilileri üniversite arşivlerinde Santos'un kaydının olmadığını duyurmuştu.



Santos'un ayrıca seçim kampanyası sırasında dile getirdiği Wall Street bünyesindeki Goldman Sachs ve Citigroup'ta çalıştığı iddiaları da yalanlanmıştı.



Sçim döneminde "onurlu bir Yahudi" olduğunu ileri süren ancak Katolik olduğu ortaya çıkan Santos, "Katoliğim. Anne tarafımın Yahudi kökeni olduğunu öğrendiğim için 'Yahudi sayılırım' demiştim." ifadesini kullanmıştı.



3 Ocak'ta göreve başlaması beklenen George Santos'a rakipleri istifa çağrısı yaptı.