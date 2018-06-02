Bir süredir yapılıp yapılmayacağı tartışılan zirvenin 12 Haziran'da yapılması kesinleşti. ABD Başkanı Donald Trump ve Kuzey Kore Lideri Kim Jong-Un Singapur'da bir araya gelecek.



Zirve tarihi ile tartışmalara şimdilik son nokta koyuldu ancak başka problemler gündeme geldi. ABD'de yayın yapan Washington Post gazetesi, Kim Jong-Un'un otel masraflarının gündemin üst sıralarında olduğunu yazdı.



Habere göre Kim Jong-un Singapur'daki Fullerton Oteli'nde kalmayı planlıyor. Otelin başkanlık suitinin bir gecelik konaklama bedeli yaklaşık 6 bin dolar, yani yaklaşık 28 bin Türk lirası. Gazeteye konuşan kaynaklar ABD'nin, Kim'in konaklama masraflarını karşılamaya hazır olduğunu söyledi. Ancak yetkililer ekonomik zorluklar çeken Kuzey Kore'nin gururunu kırmaktan çekiniyor. Ara formül olarak otel masraflarının Singapur hükümetine ödetilmesi düşünülüyor.



Kim Jong-un'un masraflarını ABD'nin ödemesi yaptırım engeline de takılabilir. Eski bir ABD Hazine Bakanlığı yetkilisi, ödemenin yapılabilmesi için Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımların geçici olarak kaldırılması gerektiğini, aksi halde yaptırımların ABD tarafından delineceğini söyledi.

