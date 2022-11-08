ABD, Kremlin ile gizli görüşmeler yaptığını doğruladı: Moskova'dan açıklama geldi

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New York’ta konuşan Sullivan, Kremlin ile temasın, ulusal çıkarlar için sürdüğünü söyledi.



ABD medyasında, Sullivan’ın, nükleer tehdidi azaltmak için Moskova ile gizli görüşmeler yürüttüğüne ilişkin haberler yer aldı.



Haberde Sullivan’ın Rus mevkidaşı Nikolay Patruşev ve Kremlin Dış Politika danışmanı Yuri Uşakov ile geçen aylarda görüştüğü yazılıyordu.



İDDİALAR KABUL EDİLDİ



Gazeteye konuşan üst düzey ABD'li yetkililer, nükleer silah kullanımı riskine karşın mekanizmaların masaya yatırıldığını söyledi. Aynı yetkililere göre, iki ülke savaşı bitirmekle ilgili bir müzakere yürütmüyor.



Görüşmeleri kabul eden Sullivan, ABD heyetinin, ‘kimle masaya oturduklarının farkında olduğunu” söyledi.

Jake Sullivan geçen ay, her hangi bir nükleer silah kullanımının Rusya için yıkıcı sonuçları olabileceği uyarısını yapmıştı.



NBC televizyonuna konuşan Sullivan, Rus heyeti ile yapılan özel görüşmede, ABD’nin yanıtının ne olabileceğinin 'en açık şekilde' ortaya koyulduğunu da söyledi.



Sullivan, Moskova ile teması korumanın, bu sorundan etkilenen tüm ülkelerin ulusal çıkarı olduğunu da kaydetti.



MOSKOVA'DAN AÇIKLAMA GELDİ



Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD ile temasları, mahkumların değişimi seviyesinde sürdürdüklerini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Solovyov Live" radyo programında Moskova-Washington arasındaki temaslara ilişkin açıklamalarda bulundu.



Zaharova, ABD ile temasların mahkumların karşılıklı değişimi hususunda devam ettiğini belirtti ve şunları söyledi:



"Görüşmeler, ilgili kolluk kuvvetleri ve özel kuvvetler (istihbarat) çizgisinde yürütülüyor. Fakat maalesef aylar boyunca biz ABD'den insanların problemlerinin çözümüne dair hiçbir istek görmedik."



Moskova ve Washington'ın, ihtiyaca neden olan konularda belirli temasları görüştüğünü kaydeden Zaharova, "Bu temaslar farklı kurumlar seviyesinde. Elbette bunların tam teşekküllü iş birliği, karşılıklı etkileşimle hiçbir ilgisi yok." ifadelerini kullandı.