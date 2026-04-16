ABD, Küba'ya saldırı hazırlığına başladı

ABD 'de Başkan Donald Trump 'ın işgal tehditlerini sık sık tekrarladığı, "Yakında düşecek" dediği Küba da gündemden düşmüyor.

İran ile ateşkes müzakerelerini sürdüren ABD'nin yeni hedefi Küba'ya karşı saldırı hazırlıkları da sessizce sürüyor. Amerikan USA Today gazetesine konuşan kaynaklar, ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle, Küba'ya saldırı hazırlıklarının başladığını aktardı. ABD'li ve Kübalı yetkililer ise görüşme çabalarının henüz sonuç vermediğini söyledi.

Trump, daha önce de Beyaz Saray'da gazetecilere "İran ile işimiz bittiğinde Küba'ya uğrayacağız" demişti.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ise ABD'nin askeri bir saldırı başlatması halinde "ölümü göze alarak" karşılık vereceklerini duyurdu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun kaçırıldığı operasyonla birlikte ABD'nin petrol ambargosunu daha da ağırlaştırdığı Küba'da enerji krizi de derinleşiyor. Ülkede ulusal elektrik şebekesi çöktü, 10 milyon kişi tamamen karanlıkta kaldı. Kriz, günlük hayatı da ağır şekilde etkilemeye devam ediyor.