ABD kumarhaneleri gelir rekoru kırdı

ABD’de ticari kumarhanelerin 2021’de 53 milyar dolar gelir elde ettiği belirtildi.



Kumar endüstrisinin ulusal ticaret grubu olan Amerikan Oyun Derneği tarafından yapılan açıklamada, kumarhane gelirlerinin Covid-19 salgını öncesi olan 2019'a göre yüzde 21 arttığı kaydedildi.



Salgına rağmen insanların geçen yıl işletmelerde kumar oynamaya devam ettiğine işaret edilerek, 2021'in şimdiye kadarki en iyi yıl olduğu ve işletmelerin 53 milyar dolar kazandığı bildirildi.



Bu paranın 45 milyarının işletmelerde oynanan kumardan elde edildiği, geri kalan 8 milyar doların ise spor, internet ve telefon bahislerinden kazanıldığı aktarıldı.



Açıklanan rakamlara, ABD’de yerli kabilelerin kendilerine ayrılan rezervuarlarda işlettiği yaklaşık 525 kumarhane verisinin dahil olmadığı kaydedildi.