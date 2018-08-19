ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı uluslararası koalisyonun sözcüsü Albay Sean Ryan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de basın toplantısı düzenledi.



Amerikan Alhurra televizyon kanalında yer alan habere göre, Ryan, burada yaptığı açıklamada, daha önce terör örgütü DAEŞ tarafından kontrol altında olan bölgelerin istikrara kavuşmasına yardımcı olmak için Irak'ta kalacaklarını ifade ederek, "ABD güçleri gerekli olduğu sürece Irak'ta kalacak" diye konuştu.



ABD'li Albay, terör örgütü DAEŞ'in hezimetinden sonra en önemli konunun, kurtarılan bölgelerde istikrarın sağlanması olduğunu söyledi.