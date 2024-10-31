ABD: Kuzey Kore askerleri Ukrayna'dan ceset torbalarıyla dönecek

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) temsilcisi Robert Wood, BM Güvenlik Konseyi'nde konuşma yaptı.



ABD ve Güney Kore savunma bakanları, Kuzey Kore'nin Rusya'daki askerlerini çekmesi çağrısında bulunurken, Wood, Pyongyang'ın Ukrayna'ya giren güçlerinin "kesinlikle ceset torbalarıyla geri döneceği" uyarısında bulundu.

"KİM JONG UN İKİ KEZ DÜŞÜNMELİ"



Wood konuşması sırasında, “Eğer Kuzey Kore askerleri Rusya'yı desteklemek üzere Ukrayna'ya girerlerse, kesinlikle ceset torbaları içinde geri döneceklerdir. Bu nedenle Lider Kim'e böylesine pervasız ve tehlikeli bir davranışta bulunmadan önce iki kez düşünmesini tavsiye ediyorum.” ifadelerini kullandı.



Washington, Ukrayna güçlerine karşı olası bir eylem için 10 bin Kuzey Kore askerinin konuşlandırıldığını söylüyor.

RUSYA VE KUZEY KORE'NİN DERİNLEŞEN İTTİFAKI



Rusya ve Kuzey Kore, Ukrayna savaşı uzadıkça siyasi ve askeri ittifaklarını derinleştirdi.



Ancak Pyongyang'ın birliklerini Kiev güçlerine karşı savaşa göndermesi, uluslararası endişeye yol açan önemli bir tırmanışa işaret ediyor.



Beyaz Saray, Kuzey Kore güçlerinin Ukrayna'ya karşı savaşması halinde "meşru askeri hedefler" haline geleceğini bildirmişti. Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son Hui ise Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile "stratejik" görüşmeler yapmak üzere çarşamba günü Moskova'daydı.

