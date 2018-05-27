Konuyla ilgili Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Trump, kendisiyle Kim Jong-un arasındaki zirveyi planlamak üzere ABD heyetinin Kuzey Kore'ye vardığını belirtti.



Trump, "Kuzey Kore'nin mükemmel bir potansiyeli olduğuna ve günün birinde büyük ekonomi ve finans ülkesi olacağına inanıyorum. Kim Jong-un da bu konuda bana katılıyor. Olacak." değerlendirmesinde bulundu.



Öte yandan, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, yaptığı yazılı açıklamada, ABD heyetinin Kuzey Kore'deki silahsızlandırılmış bölgede bulunan Panmunjom köyünde Kuzey Koreli heyetle görüştüğünü bildirdi.



Nauert, "Başkan ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasındaki toplantı için hazırlıklara devam ediyoruz." ifadesini kullandı.



BEYAZ SARAY, HEYETİN GİDECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI



Beyaz Saray, dün Trump ile Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un arasındaki zirvenin yapılma ihtimaline karşılık ABD'li ön heyetin Singapur'a gideceğini açıklamıştı.



Trump, Perşembe günü, "12 Haziran'da Singapur'da yapılması planlanan zirveyi iptal etmeye karar verdim. Bunun, hem Kuzey Kore hem de dünya için büyük bir geri adım olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.



Öncesinde ise Beyaz Saray, Trump'ın Kuzey Kore liderine hitaben Singapur’da 12 Haziran’da yapılması planlanan zirveyi iptal ettiğini ileten mektubunu yayımlamıştı.



Trump, önceki gün Amerikan Deniz Harp Okulunun mezuniyet töreni için Maryland'e hareketinden önce Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarına kısa açıklama yapmış ve Kuzey Kore lideri Kim ile görüşmeye hala sıcak baktığını belirtmişti.



Trump, "Neler olacağını göreceğiz. Şu anda onlarla konuşuyoruz. Yaptıkları açıklama çok olumluydu. (Kim ile yapılması muhtemel görüşme) Ayın 12'sinde bile olabilir. Bu görüşmeyi onlar çok istiyor, biz de olmasını istiyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.