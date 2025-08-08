ABD, Lübnan'ın Hizbullah kararından memnun

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Tommy Pigott, Lübnan'da hükümetin aldığı "grupların elindeki silahların toplanması" kararının derhal uygulanması çağrısı yaptı.

Piggot, gazetecilere yaptığı açıklamada Lübnan'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek "ABD, Lübnan hükümetinin kararını memnuniyetle karşılıyor." dedi.

Bu kararın "Lübnan'ın egemenliği için önemli bir adım" olduğunu söyleyen Pigott, silahlı kuvvetlere, hükümetin kararını tümüyle uygulamak için derhal harekete geçme çağrısı yaptı.



Lübnan'da önceki gün toplanan Bakanlar Kurulu, Hizbullah'ı da kapsayacak şekilde ülkedeki tüm silahlı varlığın devlet tekeline alınması ve grupların elindeki silahların toplanması kararını kabul etmişti.



Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn "Orduya yıl sonuna kadar silahların toplanmasına dair plan hazırlama görevi verildi" açıklaması yapmıştı.