ABD "Maduro ödülü"nü 50 milyon dolara çıkardı

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun "başına" koyduğu ödülü artırdığını duyurdu.

Bondi, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Maduro’yu Tren de Aragua ile Sinaloa gibi uyuşturucu kartelleri ve terörist organizasyonlarla iş birliği içinde olmakla suçladı.



ABD Dışişleri Bakanlığı, daha önce Maduro hakkında bilgi sağlayanlar için 25 milyon dolarlık ödül teklif ediliyordu.



"Maduro’nun adaletten kaçamayacağını ve işlediği iğrenç suçların hesabını vereceğini" söyleyen Bondi'nin açıklamasına göre Donald Trump yönetimi bu ödülü 50 milyon dolara çıkardı.



ABD'nin bu hamlesine Venezuela'dan henüz yanıt gelmedi.