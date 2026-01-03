ABD Maduro'yu askeri operasyonla kaçırdı. Trump: Venezuela'yı biz yöneteceğiz
03.01.2026 09:31
Son Güncelleme: 04.01.2026 00:50
Reuters
ABD, Venezuela'da geniş çaplı operasyon düzenledi. ABD Başkanı Trump, Venezuela lideri Maduro ve eşinin yakalandığını duyurdu. Operasyonda ABD tarafında ölen olmadığını ve az sayıda yaralı olduğunu söyleyen Trump, operasyonu canlı olarak takip ettiğini söyledi ve “Maduro operasyonu dünyaya mesajdı” dedi. Trump yaptığı açıklamada "Venezuela'yı biz yöneteceğiz" dedi. Maduro'yu taşıyan uçağın New York'a ulaştığı açıklandı.
ABD hükümeti, Venezuela'da düzenlediği operasyon ile Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'u kaçırdı.
Venezuela'nın başkenti Karacas'ta dün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu.
ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.
Trump, Truth Social paylaşımında, "ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro, eşi ile birlikte yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır. Bu operasyon, ABD Kolluk Kuvvetleri ile işbirliği içinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıntılar daha sonra açıklanacaktır. Bugün saat 11:00'de Mar-a-Lago'da bir basın toplantısı düzenlenecektir. İlginiz için teşekkür ederiz! Başkan DONALD J. TRUMP" ifadelerini kullandı.
TRUMP: VENEZUELA'YI BİZ YÖNETECEĞİZ
Trump, Florida’daki Mar-a-Lago tesisinde düzenlediği basın toplantısında, yanında Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun da aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerle birlikte konuşarak, “Bu, Amerikan tarihindeki Amerikan gücü ve yetkinliğinin en çarpıcı, en etkili ve en güçlü gösterilerinden biriydi” dedi.
Maduro’nun gözaltında olduğunu ve Venezuela’nın kontrolünü Amerikan yetkililerinin devralacağını söyleyen Trump, “Venezuela'yı biz yöneteceğiz. Güvenli, düzgün ve ihtiyatlı bir geçişi sağlayabileceğimiz zamana kadar ülkeyi yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.
Trump ayrıca, Venezuela’ya yönelik operasyona ilişkin açıklamasında, operasyonda hava, kara ve deniz unsurlarının kullanıldığını belirtti. Bunun “Amerikan askeri gücü ve yetkinliğinin en çarpıcı, en etkili ve en güçlü gösterilerinden biri” olduğunu söyledi ve Venezuela’nın askeri kapasitesinin tamamen etkisiz hale getirildiğini ifade etti.
Trump, Caracas’ta yaşanan elektrik kesintisine de değinerek, bunun “sahip olunan belirli bir uzmanlık sayesinde” gerçekleştiğini söyledi. Operasyonun etkisine vurgu yapan Trump, “Benim gördüklerimi görseydiniz çok etkilenirdiniz” dedi.
Gerek görülmesi halinde ikinci bir saldırı dalgasının da gündeme gelebileceğini söyleyen Trump, müdahalenin gerekçesini ise şu sözlerle açıkladı: “Egemenliğimize karşı bir saldırı vardı, biz de bu yüzden saldırdık.”
Trump ayrıca, “Büyük Amerikan petrol şirketlerimizi Venezuela’ya sokacağız” ifadelerini kullandı.
RODRIGUEZ: HİÇBİR ÜLKENİN KOLONİSİ OLMAYACAĞIZ
Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Trump'ın basın toplantısının ardından “Hiçbir ülkenin kolonisi olmayacağız. Maduro ve eşi derhal serbest bırakılmalı” açıklamasını yaptı. Venezuela devlet televizyonuna konuşan Rodriguez, Venezuelalılara ülkeyi birlik halinde savunmaları çağrısında bulundu.
Hükümetin görevde olduğunu söyleyen Rodriguez "Başkan Maduro'nun böyle durumlar için öngördüğü seferberlik ve olağanüstü halk kararnameleri uygulamadadır" diye konuştu.
Rodriguez “Venezuela'nın tek bir devlet başkanı vardır o da Maduro'dur” ifadelerini kullandı.
Delcy Rodriguez diğer ülkelere de çağrıda bulunarak "Büyük vatan Latin Amerika'ya çağrıda bulunuyorum. Bugün Venezuela'ya yapılan, yarın başka ülkelere de yapılacaktır. Zaman birlik zamanıdır" dedi.
OLASI GÜÇ BOŞLUĞU
Öte yandan Trump’ın Venezuela’yı nasıl yöneteceği belirsizliğini koruyor. Caracas’ın bazı bölgelerinde elektriği kesen ve Maduro’yu güvenli evlerinden birinde ya da yakınında yakalayan operasyonuna rağmen, ABD güçlerinin ülkenin tamamı üzerinde fiili bir kontrolü bulunmuyor ve Maduro hükümetinin hala iş başında olduğu görülüyor.
Venezuela’yı 12 yılı aşkın süredir yöneten Maduro’nun görevden alınması, Latin Amerika ülkesinde bir güç boşluğu yaratma potansiyeli taşıyor.
28 milyon nüfuslu ülkede yaşanacak herhangi bir ciddi istikrarsızlık, Trump’ı ABD dış politikasının 21. yüzyılın büyük bölümüne damga vuran türden bir bataklığa sürükleme riski taşıyor. Buna, Afganistan ve Irak işgalleri de dahil. Bu müdahaleler de rejim değişikliği gerekçesiyle yapılmıştı. ABD, uyuşturucu ticareti yürüttüğü iddialarıyla askeri lider Manuel Noriega’yı devirmek için 37 yıl önce Panama’yı işgal ettiğinden bu yana, “arka bahçesi” olarak görülen bölgede böyle doğrudan bir müdahalede bulunmamıştı.
MADURO NEW YORK'TA
Bu arada Nicolas Maduro ve eşini taşıyan uçağın New York'a ulaştığı öğrenildi.
Trump, Venezuela'ya yönelik saldırıları izlediği anların fotoğrafını paylaştı
TERÖRİZM VE UYUŞTURUCU SUÇLAMASI
ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'un New York Güney Bölgesi'nde yargılanacağını duyurdu.
Bondi'nin açıklamasına göre Maduro, narkoterörizm, kokain ithalatı ve ABD'ye karşı makineli tüfek ve tahrip edici cihaz bulundurma ile suçlanıyor.
OPERASYONU “DELTA GÜCÜ” YÜRÜTTÜ
Amerikan CBS kanalı, Maduro'yu yakalama operasyonunu “Delta” adı verilen özel birliklerin gerçekleştirdiğini aktardı.
Delta Gücü, 2019 yılında DAEŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'yi öldüren operasyonu da yürütmüştü.
OPERASYONUN ARDINDAN RÖPORTAJ VERDİ
The New York Times ile yaptığı kısa telefon röportajında Trump, Maduro'yu yakalama görevinin başarısını kutladı. Trump, “Çok iyi bir planlama, çok sayıda harika asker ve harika insanlar. Aslında, bu mükemmel bir operasyondu.” dedi.
Kongre'den yetki isteyip istemediği veya Venezuela için bundan sonra ne olacağı sorulduğunda Trump, bu konuları sabah Mar-a-Lago'da düzenleyeceği basın toplantısında ele alacağını söyledi.
“MADURO VE EŞİ HELİKOPTERLE GEMİYE GÖTÜRÜLDÜLER"
Trump daha sonra Fox News'e yaptığı açıklamada, operasyonda ABD tarafında ölen olmadığını ve az sayıda yaralı olduğunu söyledi. Trump operasyonda olumlu hava şartlarının oluşması için 4 gün beklediklerini açıkladı. Maduro'nun yakalanışını canlı olarak takip ettiğini belirten Trump, “Televizyon dizisi gibiydi” ifadelerini kullandı. Venezuala yönetimi için ne olacağının kararını değerlendirdiğini söyleyen Trump, “Venezuela'nın petrol endüstrisine güçlü bir şekilde dahil olacağı” diye konuştu. Trump, Maduro ile en son bir hafta önce konuştuğunu belirterek “Maduro operasyonu dünyaya mesajdı” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump, Machado'nun liderliğini inceleyeceğiz, şu anda bir başkan yardımcısı var" diye konuştu.
Trump, Maduro ve eşinin gemiyle New York'a götürüldüğünü söyledi. Trump "Şu anda bir gemideler, New York'a getiriliyorlar, gemiye de helikopterle götürüldüler" diye konuştu.
CNN: SÜRÜKLENEREK ÇIKARILDILAR
CNN Televizyonu ise Maduro ve eşi Cilia Flores'in “uyurken yakalandıklarını” ve “ABD güçleri tarafından yatak odalarından sürüklenerek çıkarıldıklarını” iddia etti. Kaynaklar, çiftin operasyon esnasında uyuduklarını ve saatin gece yarısı olduğunu kaydetti.
Öte yandan CNN'in konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Maduro çiftini taşıyan gemi Guantanamo'ya gidecek.
Buradan ise çift, New York'a götürülmek üzere bir uçağa transfer edilecek.
Guantanamo, 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarının ardından tutukluların yıllarca alıkonulduğu ve sık sık işkence iddialarıyla gündeme gelen askeri hapishaneye ev sahipliği yapmasıyla biliniyor.
CIA HÜKÜMET İÇİNDEN YARDIM ALDI İDDİASI
Reuters’a konuşan operasyona aşina iki kaynağa göre, CIA’nin Venezuela hükümeti içinde bir kaynağı vardı ve bu kişi Nicolas Maduro’nun izinin sürülmesine ve yerinin tespit edilmesine yardımcı oldu.
BAŞKAN YARDIMCISI RUSYA'DA İDDİASINA YALANLAMA
Öte yandan Reuters, Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in Rusya'da olduğunu öne sürdü. Rusya Dışişleri Bakanlığı, söz konusu haberi yalanladı. Bakanlık, Sergey Lavrov'un Rodriguez ile telefında görüştüğünü söyledi.
MUHALEFET LİDERİ MACHADO: ÖZGÜRLÜK VAKTİ GELDİ
Nobel ödüllü Venezuelalı muhalif lider María Corina Machado, ABD'nin ülkesine askeri müdahalesini savunarak, takipçilerine, "Uyanık ve örgütlü kalalım, yakında duyuracağımız şeyleri uygulamaya hazır olun." çağrısı yaptı.
Machado, X hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin askeri müdahalesi ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasıyla ilgili "ABD'nin, hukuku savunma sözünü yerine getirdiğini" belirtti. Venezuela'da "düzeni yeniden sağlayacaklarını" öne süren Machado, siyasi tutsakları serbest bırakacaklarını ifade etti. Machado, ABD müdahalesi için "olması gerekenin olduğunu" savundu.
Venezuelalı muhalif lider Machado, son seçimleri kazandığını iddia ettiği Edmundo Gonzalez'in "anayasal görevi üstlenmesi ve ordu tarafından kabul edilmesi gerektiğini" dile getirdi.
Muhalefetin hareketliliğine işaret eden Machado, "Bugün görevimizi yerine getirmeye ve iktidarı ele geçirmeye hazırız. Yakında duyuracağımız şeyleri uygulamaya hazır olun." ifadelerini kullandı.
Venezula'nın ana askeri üslerinden olan Fort Tiuna yakınlarında duman yükseliyor.
VENEZUELA'DAN İLK AÇIKLAMA
Trump'ın paylaşımının ardından Venezuela'dan ilk açıklama Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez tarafından yapıldı. Rodriguez devlet televizyonuna gönderdiği ses kaydında Maduro ve eşinin nerede olduklarını bilmediklerini söyledi. Rodriguez Maduro ve eşinin hayatta olduklarına dair kanıt sunulmasını istedi.
PATLAMALAR ASKERİ ÜS ÇEVRESİNDE GERÇEKLEŞTİ
Al Jazeera muhabiri Lucia Newman, patlamanın Karakas'taki ana askeri üs olan Fuerte Tiuna yakınlarında meydana geldiğini söyledi. Newman, "Fuerte Tiuna orada önemli bir askeri üs. Bölge genelinde bir dizi patlama sesi duyuldu ve ardından elektrik kesintisi yaşandı" dedi.
HELİKOPTERLER VE UÇAKLAR GÖRÜLDÜ
Ayrıca Karakas semalarında çok sayıda helikopter, uçak ve vurulan bölgelerden yükselen dumanlar da görüldü.
Patlamalar, Karayipler'e bir deniz görev gücü konuşlandıran ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'ya karşı kara saldırıları olasılığını gündeme getirdiği bir dönemde meydana geldi.
Sosyal medyada paylaşılan ilk görüntülerde helikopterler ve ardından meydana gelen patlamalar görüldü.
KOLOMBİYA'DAN ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI
Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, "Karakas şu anda saldırı altında. Dünyayı uyarın: Venezuela saldırıya uğradı! Füzelerle bombardıman yapıyorlar. Amerikan Devletler Örgütü ve BM derhal bir araya gelmelidir." dedi
ABD Başkanı Donald Trump ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
2025 Eylül ayından itibaren ABD güçleri tarafından Karayipler ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen teknelere yönelik pek çok saldırı düzenlenmiş, ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu bir uyuşturucu karteli yönetmekle itham etmişti.
2026 yılbaşında Venezuela devlet televizyonunda yayınlanan röportajında Maduro, Trump'a zeytin dalı uzatmış, ABD Venezuela petrolünü istiyorsa Amerikan şirketlerinin yatırımlarına açığız mesajını vermişti.