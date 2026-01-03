ABD Maduro'yu askeri operasyonla kaçırdı. Trump: Venezuela'yı biz yöneteceğiz

ABD hükümeti, Venezuela'da düzenlediği operasyon ile Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'u kaçırdı.



Venezuela'nın başkenti Karacas'ta dün yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyuldu.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin yakalanarak ülke dışına çıkarıldığını duyurdu.

Trump, Truth Social paylaşımında, "ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro, eşi ile birlikte yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır. Bu operasyon, ABD Kolluk Kuvvetleri ile işbirliği içinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıntılar daha sonra açıklanacaktır. Bugün saat 11:00'de Mar-a-Lago'da bir basın toplantısı düzenlenecektir. İlginiz için teşekkür ederiz! Başkan DONALD J. TRUMP" ifadelerini kullandı.



TRUMP: VENEZUELA'YI BİZ YÖNETECEĞİZ

Trump, Florida’daki Mar-a-Lago tesisinde düzenlediği basın toplantısında, yanında Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun da aralarında bulunduğu üst düzey yetkililerle birlikte konuşarak, “Bu, Amerikan tarihindeki Amerikan gücü ve yetkinliğinin en çarpıcı, en etkili ve en güçlü gösterilerinden biriydi” dedi.

Maduro’nun gözaltında olduğunu ve Venezuela’nın kontrolünü Amerikan yetkililerinin devralacağını söyleyen Trump, “Venezuela'yı biz yöneteceğiz. Güvenli, düzgün ve ihtiyatlı bir geçişi sağlayabileceğimiz zamana kadar ülkeyi yöneteceğiz” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, Venezuela’ya yönelik operasyona ilişkin açıklamasında, operasyonda hava, kara ve deniz unsurlarının kullanıldığını belirtti. Bunun “Amerikan askeri gücü ve yetkinliğinin en çarpıcı, en etkili ve en güçlü gösterilerinden biri” olduğunu söyledi ve Venezuela’nın askeri kapasitesinin tamamen etkisiz hale getirildiğini ifade etti.

Trump, Caracas’ta yaşanan elektrik kesintisine de değinerek, bunun “sahip olunan belirli bir uzmanlık sayesinde” gerçekleştiğini söyledi. Operasyonun etkisine vurgu yapan Trump, “Benim gördüklerimi görseydiniz çok etkilenirdiniz” dedi.

Gerek görülmesi halinde ikinci bir saldırı dalgasının da gündeme gelebileceğini söyleyen Trump, müdahalenin gerekçesini ise şu sözlerle açıkladı: “Egemenliğimize karşı bir saldırı vardı, biz de bu yüzden saldırdık.”

Trump ayrıca, “Büyük Amerikan petrol şirketlerimizi Venezuela’ya sokacağız” ifadelerini kullandı.

RODRIGUEZ: HİÇBİR ÜLKENİN KOLONİSİ OLMAYACAĞIZ



Venezuela Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Trump'ın basın toplantısının ardından “Hiçbir ülkenin kolonisi olmayacağız. Maduro ve eşi derhal serbest bırakılmalı” açıklamasını yaptı. Venezuela devlet televizyonuna konuşan Rodriguez, Venezuelalılara ülkeyi birlik halinde savunmaları çağrısında bulundu.

Hükümetin görevde olduğunu söyleyen Rodriguez "Başkan Maduro'nun böyle durumlar için öngördüğü seferberlik ve olağanüstü halk kararnameleri uygulamadadır" diye konuştu.



Rodriguez “Venezuela'nın tek bir devlet başkanı vardır o da Maduro'dur” ifadelerini kullandı.



Delcy Rodriguez diğer ülkelere de çağrıda bulunarak "Büyük vatan Latin Amerika'ya çağrıda bulunuyorum. Bugün Venezuela'ya yapılan, yarın başka ülkelere de yapılacaktır. Zaman birlik zamanıdır" dedi.

OLASI GÜÇ BOŞLUĞU

Öte yandan Trump’ın Venezuela’yı nasıl yöneteceği belirsizliğini koruyor. Caracas’ın bazı bölgelerinde elektriği kesen ve Maduro’yu güvenli evlerinden birinde ya da yakınında yakalayan operasyonuna rağmen, ABD güçlerinin ülkenin tamamı üzerinde fiili bir kontrolü bulunmuyor ve Maduro hükümetinin hala iş başında olduğu görülüyor.

Venezuela’yı 12 yılı aşkın süredir yöneten Maduro’nun görevden alınması, Latin Amerika ülkesinde bir güç boşluğu yaratma potansiyeli taşıyor.

28 milyon nüfuslu ülkede yaşanacak herhangi bir ciddi istikrarsızlık, Trump’ı ABD dış politikasının 21. yüzyılın büyük bölümüne damga vuran türden bir bataklığa sürükleme riski taşıyor. Buna, Afganistan ve Irak işgalleri de dahil. Bu müdahaleler de rejim değişikliği gerekçesiyle yapılmıştı. ABD, uyuşturucu ticareti yürüttüğü iddialarıyla askeri lider Manuel Noriega’yı devirmek için 37 yıl önce Panama’yı işgal ettiğinden bu yana, “arka bahçesi” olarak görülen bölgede böyle doğrudan bir müdahalede bulunmamıştı.



MADURO NEW YORK'TA



Bu arada Nicolas Maduro ve eşini taşıyan uçağın New York'a ulaştığı öğrenildi.