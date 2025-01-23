ABD Mahkemesi'nden ilginç açıklama: "Filler insan değil"

ABD’nin Colorado eyaletinde hayvan hakları mücadelesi yargıya taşındı. Beş filin özgürlüğü için açılan dava, mahkemenin ret kararıyla sonuçlandı.

Hayvan hakları savunucusu grup Nonhuman Rights Project (NRP), Missy, Kimba, Lucky, LouLou ve Jambo isimli fillerin hayvanat bahçesinde esaret altında tutulduğunu savunarak, bir fil barınağına taşınmaları talebiyle dava açmıştı. Grup, fillerin duygusal ve bilişsel olarak gelişmiş canlılar olduğunu belirterek, özgürlüklerinin insanlara tanınan "habeas corpus" ilkesi kapsamında sağlanmasını istedi.



Ancak Colorado Yüksek Mahkemesi, 6’ya 0 oyla filler için habeas corpus ilkesinin uygulanamayacağına karar verdi. Mahkeme yargıçlarından Maria Berkenkotter, fillerinin ne kadar zeki veya sosyal varlıklar olursa olsun, hukuken kişi statüsünde olmadığını ifade etti.

"ÖZGÜRLÜK HAKLARI YOK"



NRP, fillerin kronik stres, travma ve beyin hasarı gibi sorunlarla karşı karşıya kaldığını savunarak, hayvanat bahçesinin koşullarını eleştirdi. Grup, bu zeki hayvanların doğal ortamlarına uygun bir barınağa taşınmasının zorunlu olduğunu belirtti.



Hayvanat bahçesi yönetimi ise fillerin esaret altında olduğu iddialarını reddetti. Mahkemeye sunulan belgelerde, fillerin "olağanüstü bakım ve sevgi" gördüğü savunuldu. Yüksek Mahkeme'nin kararını memnuniyetle karşılayan hayvanat bahçesi yetkilileri, davayı “temelsiz” olarak nitelendirerek, bunun zaman ve mali kaynakların israfına neden olduğunu belirtti.

