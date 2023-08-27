ABD mahkemesinden karar: Yapay zeka varsa telif yok

"Yapay zeka ile üretilen sanat eserinin telif hakkı olamaz." ABD mahkemesi, yapay zeka ile yapılan sanat eserleriyle ilgili böyle hükmetti.



Bir yandan yapay zeka ile yapılan eserler "sanat" sayılabilir mi tartışması sürerken ABD mahkemesi bu eserlerin telif hakkı noktasında önemli bir karar vermiş oldu.



Washington D.C.'deki bir ABD mahkemesinde alınan kararda, yalnızca insan kaynaklı eserlerin telif hakkı alabileceği vurgulandı.



Reuters'ın haberine göre Cuma günkü karar, Telif Hakları Ofisi'nin bilgisayar bilimcisi Stephen Thaler'ın yapay zeka sistemi DABUS adına yaptığı başvuru sonrası verildi.



Bu kararla, Thaler'in DABUS tarafından yaratıldığını söylediği buluşları kapsayan ABD patentleri için yapılan telif başvuruları reddedildi.

KARAR TEMYİZE GİDECEK



Thaler, DABUS tarafından üretilen patentler için Birleşik Krallık, Güney Afrika, Avustralya ve Suudi Arabistan dahil olmak üzere diğer ülkelerde de başvuruda bulunurken sınırlı başarı elde etti.



Thaler'ın avukatı Ryan Abbott Pazartesi günü yaptığı açıklamada, karara katılmadıklarını ve temyize gideceklerini söyledi.



Telif Hakları Ofisi ise yaptığı açıklamada "mahkemenin doğru sonuca ulaştığına inandığını" söyledi.



Hızla büyüyen yapay zeka alanı, yeni fikri mülkiyet sorunlarını gündeme getirdi.



Telif Hakları Ofisi, daha önce de bir sanatçının Midjourney adlı yapay zeka sistemi aracılığıyla ürettiği görüntülere ilişkin telif hakkı talebini reddetmişti.



2018 yılında da Thaler, yapay zeka sistemi tarafından insan katkısı olmadan yaratılan "Cennete Yeni Bir Giriş" adlı görsel sanat eserinin telifi konusunda olumsuz yanıt almıştı.

