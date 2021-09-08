ABD mahkemesinden 'Yıldız Avcısı' heykeli kararı

2017 yılında ABD’li ünlü müzayede evi Christie's tarafından açık artırmaya çıkarılan ve daha sonra Türkiye tarafından Anadolu'ya ait olduğu gerekçesiyle iadesi için dava açılan "Guennol Stargazer" (Yıldız Avcısı) heykeli ile ilgili karar açıklandı.

ABD mahkemesi, Türkiye'nin Cristie's müzayede evi ve ABD’li hedge fon milyarderi Michael Steinhardt aleyhine açtığı davayı reddettiğini bildirdi.

Manhattan Mahkemesi, Türkiye’nin yaptığı başvuruyu zaman aşımı gerekçesiyle iade talebini geri çevirdi.

Bölge Mahkemesi Yargıcı Alison Nathan, Türkiye’nin onlarca yıl heykelinin nerede olduğunu bilmesi gerektiğini ancak Nisan 2017’de açık artırmadan hemen önce dava açtığını aktardı.

Nathan, Türkiye'nin, heykelin 1906 yılından sonra Anadolu'dan çıkarıldığı ve Eski Eserler Kanunu’na göre hak sahibi olduğu iddiasını kanıtlayamadığını kaydederken, heykelin yıllar boyunca çok sayıda yayımlanmış eserde konu edildiğini, 1968'den 1993'e ve 1999'dan 2007'ye kadar New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nde sergilendiğinin altını çizdi.

ANADOLUNUN EN İYİ VE EN BÜYÜK KORUNMUŞ KADIN HEYKELİ

Christie's müzayede evine göre milattan önce 3000-2200 yıllarında yapıldığı düşünülen heykel, Anadolu'nun en iyi ve en büyük korunmuş Kiliya tipi mermer kadın heykellerinden biri durumunda.