Türkiye ve ABD arasında gerilime neden olan ABD’li Rahip Andrew Craig Brunson, yarın 4. kez hakim karşısına çıkacak. Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde yarın görülecek duruşma öncesi ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Jeffrey M. Hovenier, elçilik yetkilileriyle birlikte Brunson’a kritik bir ziyaret gerçekleştirdi.

Brunson ile 45 dakika görüşen Hovenier, çıkışta gazetecilere açıklama yapmadan evden ayrıldı.

DURUŞMA YARIN



Türkiye ile Amerika Birleşik evletleri arasında gerilime neden olan Brunson yaklaşık 2,5 aydır ev hapsinde ve gözler yarın yapılacak duruşmada. ABD ile ilişkilerde en önemli gündem maddesi olan davada, rahip hakkında birçok suçlama bulunuyor.



Amerikalı Rahip Andrew Brunson, FETÖ ve PKK adına faaliyette bulunup casusluk yapmakla suçlanıyor. Hakkındaki itirazlar mahkeme kararını değiştirmedi, İzmir'de ev hapsınde tutuluyor.



Brunson, ilk kez 2016 yılında İzmir Göç İdaresi'nin yayınladığı yazıyla tartışılmaya başlandı.



20 yılı aşkın süredir Türkiye'de yaşayan Brunson ve eşinin, misyonerlik yaptığı ve yurt dışından kendilerine kaynak aktarıldığı öne sürüldü. Çiftin milli güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle sınır dışı edilmesi istendi.



Eşi serbest bırakılan Brunson, bir gizli tanığın ifadesiyle 9 Aralık 2016'da tutuklandı. Gizli tanık, rahibin FETÖ'nün Ege Bölgesi İmamı firari Bekir Baz'la sık sık görüştüğünü söyledi.



İddianamede de, farklı ayrıntılara yer verildi. Buna göre rahip, darbe girişimi başarısız olduktan sonra Amerikalı bir askere mesaj gönderip duyduğu üzüntüyü anlattı.



FETÖ'nün üst düzey mensuplarıyla kod isimlerini kullanarak görüştüğü öne sürüldü. İddiaya göre firari Bekir Baz, yardımcısı Murat Safa ve Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirledi.



Brunson, tüm bu suçlamalar nedeniyle 35 yıl hapis istemiyle yargılanmaya başlandı.



Amerikali rahibin 20 ay süren tutukluluğuna, sağlık sorunları gerekçe gösterilerek itiraz edildi. 25 Temmuz'da adli kontrolle ev hapsi kararı çıktı. Avukatı, ev hapsinin kaldırılması için de itirazlarda bulundu. Ancak hepsi reddedildi. Bunun üzerine Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapıldı.



Yargı süreci, ABD ile ilişkilerde de en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Davaya karşı çıkan ABD Başkanı Donald Trump, açıklamalarında Brunson'ın serbest bırakılmasını istiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, hukuki sürecin devam ettiğine vurgu yapıyor.



