ABD'nin sekiz Demokrat ve bir Cumhuriyetçi'den oluşan üst düzey kongre heyeti Ürdün’de, Ürdün kraliyet ailesiyle bir araya geldi.



Görüşmede Ortadoğu barışı ve Suriye konuları konuşuldu. Nancy Pelosi ve beraberinde heyet daha sonra Afganistan’a geçti.



Heyet, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah ve diğer üst düzey yöneticilerle görüştü.



Güvenlik ve ekonomi konularındaki gelişmeler ele alındı. Görüşmede, diğer konuların yanı sıra Taliban ile uzlaşma çabaları da gündeme geldi.

Dokuz üyeli heyette, Meclis İstihbarat Başkani Adam Schiff ve Dışişleri Bakanı Eliot engel da yer aldı