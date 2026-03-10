ABD medyası: Saldırılar hedeflerin çok ötesinde yıkıma yol açtı

ABD medyası, İran'a yönelik saldırılarda gerçekleşen sivil kayıpları haberleştirdi.

CNN International'da yayınlanan analizde Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail’in, İran’ın başkenti Tahran’a düzenlediği hava saldırılarında, sivil alanların ve sağlık kuruluşlarının ağır hasar aldığı aktarıldı.

Uydu görüntüleri ve videoları inceleyen uzmanlar, saldırıların hedef seçilen noktaların çok ötesine geçtiği aktardı.

İranlı yetkililer ABD-İsrail saldırılarında onlarca sağlık merkezinin vurulduğunu ve çoğu sivil bin 200 den fazla kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

ABD Yönetimi ise hassas mühimmatlar kullandıkları ve sivillerin hedef alınmadığı savunmasını yapıyor.

ABD ve İsrail'e göre "Operasyonun odağında istihbarat kompleksleri, karakollar ve devlet televizyonu olsa da, Tahran'ın yoğun nüfuslu yapısının sivil kayıpları beraberinde getirdiği belirtildi.



1 TONLUK BOMBALAR KULLANILDI

Uydu görüntülerine göre, yaklaşık 12 metre genişliğindeki kraterler, "bir tonluk" devasa bombaların kullanıldığını gösteriyor. Bu mühimmatlar, düştüğü noktanın 300 metre uzağına kadar ölümcül etki yaratabiliyor.

Haberde, hedef alınan İran Radyo Televizyon kurumu binasının hemen 30 metre uzağındaki Gandhi Hastanesinin saldırıda büyük hasar gördüğüne vurgu yapıldı.

Duvarların çöktüğü, camların patladığı hastanede, aralarında bebeklerin de bulunduğu hastaların panik halinde tahliye edildiği hatırlatıldı.

Tahran merkezindeki İki hastane ve İran Kızılayı'nın da saldırılardan doğrudan etkilendiği belirtildi.