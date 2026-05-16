ABD medyası: Trump, hafta sonu İran'a saldırı kararı alabilir

ABD Başkanı Donald Trump , Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile gerçekleştirdiği kritik temasların ardından Pekin’den ayrılarak iki günlük Çin ziyaretini tamamladı.

ABD Merkezli Axios haber platformunda yer alan ve adı açıklanmayan İsrailli bir yetkiliye dayandırılan habere, Trumo Çin dönüşü hafta sonu İran 'a saldırabilir. Trump'ın düğmeye basması halinde saldırıların İsrail ordusu ile koordine gerçekleştirileceği bilgisine yer verildi.



İsrailli yetkili, Trump'ın saldırı kararını hafta sonu alabileceğini ve İsrail ordusunun yüksek alarm durumunda olacağını öne sürdü.



İsrail KAN televizyonu ise, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ile geçen hafta görüşen İsrailli askeri yetkililerin, İran'a saldırıların yeniden başlatılmasını istediğini aktardı.



Trump'ın İran'a saldırılar yerine Hürmüz'deki özgürlük projesini yeniden başlatmayı tercih edebileceği de iddia edildi.



“İRAN NÜKLEER PROGRAMINI 20 YILLIĞINA DONDURABİLİR”

ABD Başkanı dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.



İran'da devam eden savaş ve müzakere konusunda ise, “İran'ın nükleer programını 20 yıllığına dondurması benim için uygun ancak bu sözde gerçek bir bağlılık gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı, İran’ın füze kapasitesini koruduğuna yönelik haberleri reddederek kapasitenin yüzde 80’inin yok edildiğini savundu.



İRAN: TRUMP, PEKİN'DEN SAVAŞIN BAŞARISIZLIĞININ AĞIR GÖLGESİ ALTINDA AYRILDI



İran'dan ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'in başkenti Pekin'deki temaslarına ilişkin sert açıklamalar geldi.



İran dini lideri Mücteba Hamaney'in askeri danışmanı Tümgeneral Muhsin Rızayi, "ABD Başkanı, Pekin'den güçlü bir konumda değil, İran ile yürüttüğü savaşta yaşadığı başarısızlığın ağır gölgesi altında ayrıldı." ifadelerini kullandı.



Rızayi açıklamasında, Washington yönetiminin diplomatik girişimlerini eleştirerek yeni dünya düzeninin artık ABD merkezli olmadığını savundu. Rezayi, "ABD'nin kendi oluşturduğu krizi kontrol altına almak için Çin'in etkisine ihtiyaç duyması, yeni dünya düzeninin artık ABD merkezli olmayan kurallarla şekillendiğini gösteriyor." dedi.