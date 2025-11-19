ABD medyası, Trump ve Putin'in gizlice görüştüğünü yazdı

ABD medyasının, Washington ve Rus yetkililere dayandırdığı haberin göre, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ile görüşerek gizlice yeni bir ateşkes planı oluşturuyor.

Haber sitesi Axios'a göre Gazze Şeridi'ndeki ateşkes planından esinlenildiği belirtilen plan, 4 başlık altında 28 maddelik bir yol haritasından oluşuyor.

Axios'a konuşan ABD'li bir yetkili, planın oluşturulmasına Trump'ın Ortadoğu Temsilcisi Steve Witkoff'un liderlik ettiğini ve elçinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev ile kapsamlı şekilde konuştuğunu bildirdi.

AVRUPALI YETKİLİLERE BİLGİ VERİLİYOR

Beyaz Saray'ın Ukraynalı ve Avrupalı yetkililere de plan hakkında bilgi vermeye başladığını aktaran yetkili, şu açıklamayı yaptı: "Başkan, ölümlerin durdurulmasının ve savaşı bitirecek bir anlaşma yapılmasının zamanı geldiği konusunda açık konuştu. Başkan Trump, esneklik gösterilirse bu anlamsız savaşı bitirmek için bir şans olduğuna inanıyor. Bu plan için zamanlamanın şimdi iyi olduğunu düşünüyoruz. Ancak her iki tarafın da pratik ve gerçekçi olması gerekiyor."

Dmitriev ise Axios'a temel fikrin Trump ve Putin'in ağustos ayında Alaska'da üzerinde anlaştıkları prensipler de dahil "Ukrayna çatışmasını ele alacak, ama aynı zamanda ABD-Rusya ilişkilerinin nasıl yeniden kurulacağını ve Rusya'nın güvenlik kaygılarının nasıl ele alınacağını" içeren bir öneri üretmek olduğunu söyledi.

“BUDAPEŞTE ZİRVESİ BEKLEMEDE”

Putin'in Özel Temsilcisi Dmitriev, "Bu aslında çok daha geniş bir çerçeve. Temelde ‘Sadece Ukrayna'ya değil, Avrupa'ya nihayetinde nasıl gerçekten kalıcı güvenlik getiririz' demek" diye konuştu. Dmitriev, amaçlarının Trump ve Putin'in bir sonraki görüşmesinden önce bu doğrultuda yazılı bir belge üretmek olduğunu ve liderler arasında düzenlenmesi planlanan Budapeşte Zirvesi'nin şimdilik beklemede olduğunu belirtti.

Dmitriev, bu çabanın İngiltere öncülüğündeki Ukrayna için Gazze tarzı bir barış planı hazırlama girişiminden tamamen bağımsız olduğunu, çünkü bu girişimin Rusya'nın şartlarını dikkate almadığı için hiçbir başarı şansı olmadığını belirtti. Rus temsilci, "Bu, Rusya'nın kesinlikle sahada ek başarılar elde ettiği bir arka planda gerçekleşiyor" dedi.

Witkoff'un bugün Türkiye'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yapılacak toplantılara katılması bekleniyor.