İddia, CNN televizyonu ve New York Times gazetesine yer aldı. Haberlerde, Beyaz Saray'ın Trump'ın bazı görüşmelerinin sınırlandırıldığı yazıldı.

Amerikalı yetkililerin, bu liderler arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Muhammed bin Selman'ın da olduğunu söyledi. Yetkililer, kararın gerekçesini "haber sızmasını önlemek" olarak açıkladı.

Trump ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy arasında 25 Temmuz'da yapılan telefon görüşmesinin deşifresinin medyaya sızdırılması sonrası, Demokratlar ABD Başkanı hakkında azil sürecini başlatmıştı.

Amerikan Temsilciler Meclisi'nin 3 komisyonu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan, soruşturma kapsamında Ukrayna'yla ilgili tüm belgeleri bir hafta içinde teslim etmesini istemişti.